Son Dakika Haberleri: Mersin Bilezikleri İçin Boğazını Kestiler

Mersin Bilezikleri İçin Boğazını Kestiler

1 saat önce

Bilezikleri için boğazını kestilerMersin'de Hüseyin K.(19) ve yeğeni Kerem G.(26) komşuları Nilüfer Kaya'yı(43), bilezikleri için boğazını keserek öldürdükleri iddiasıyla yakalandı.

Bilezikleri için boğazını kestiler

Mersin'de Hüseyin K.(19) ve yeğeni Kerem G.(26) komşuları Nilüfer Kaya'yı(43), bilezikleri için boğazını keserek öldürdükleri iddiasıyla yakalandı.

Dün öğlen saatlerinde Toroslar Mahallesi'nde Nilüfer-Mustafa çiftine ait eve giren 2 kişi, o an evde yalnız olan kadının bileziklerini istedi. Altınlarını vermek istemeyen kadın ile hırsızlar arasında arbede yaşanırken, zanlılar boğazını keserek öldürdükleri Kaya'nın 5 bileziğini alıp olay yerinden kaçtı. Bir müddet sonra okuldan eve gelen kadının 12 yaşındaki oğlu Efe, annesini kanlar içinde görünce üst katta oturan akrabalarına haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, ilk inceleminin ardından cenaze aracına konulan 2 çocuk annesi kadının cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere cenaze aracı ile Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürdü.

Olayın ardından çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, Tarsus ilçesinde bilezikleri bozduran cinayet zanlıları Hüseyin K. ile Kerem G.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorularında cinayeti itiraf eden zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Basın mensuplarının sorularını 'Pişmanım' diye yanıtlayan Hüseyin K, Altınları bozdurdum, alem yaptım dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:37 Kaynak: DHA

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