Son Dakika Haberleri: Mersin bisikletli telefon hırsızı, tutuklandı
Son Dakika Güncel Mersin bisikletli telefon hırsızı, tutuklandı

Mersin bisikletli telefon hırsızı, tutuklandı

7 saat önce

Bisikletli telefon hırsızı, tutuklandıMersin'de O.A.'nın (14) elindeki cep telefonunu alıp bisikletle kaçan A.T., (27) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bisikletli telefon hırsızı, tutuklandı

Mersin'de O.A.'nın (14) elindeki cep telefonunu alıp bisikletle kaçan A.T., (27) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin'de yaşayan K.A., evinin önünde bekleyen oğlu O.A.'nın (14) elinde bulunan cep telefonunun bisikletli bir kişi tarafından çalındığını belirterek, ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ile çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan tespitlerde zanlının yabancı uyruklu A.T. olduğu belirlendi. Yakalayarak gözaltına alan şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Mersin bisikletli telefon hırsızı, tutuklandı

Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:10 Kaynak: DHA
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