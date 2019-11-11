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Son Dakika Güncel Mersin-bisikletlilerden, otobüs şoförlerine farkındalık eğitimi

Mersin-bisikletlilerden, otobüs şoförlerine farkındalık eğitimi

7 saat önce

Bisikletlilerden, otobüs şoförlerine farkındalık eğitimiMersin Bisikletli Gezginler Derneği, Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförlerine karanfil, çıkartma ve broşür vererek trafikte, bisiklet ve bisikletlinin fark edilmesini istedi.

Bisikletlilerden, otobüs şoförlerine farkındalık eğitimi

Mersin Bisikletli Gezginler Derneği, Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförlerine karanfil, çıkartma ve broşür vererek trafikte, bisiklet ve bisikletlinin fark edilmesini istedi.

Mersin Bisikletli Gezginler Derneği, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı işbirliği ile otobüs şoförlerine yönelik farkındalık çalışması yaptı. Sabah erken saatlerde Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı otobüs terminaline giden dernek üyeleri ilk olarak şoförlere kahve ikram etti. Daha sonra ise şehir içi ulaşımda en sağlıklı, çevreci ve ekonomik ulaşım aracı olan bisikleti tercih edenlerin cadde ve sokaklarda en çok karşılaştıkları taşıtlardan olan belediye otobüslerinin sürücülerine dernek yönetim kurulu üyeleri tarafından broşür dağıtıldı.

Etkinlikte sürücüler bisikletlileri desteklediklerini ve yollarda daha fazla dikkat edeceklerini belirtti.

Dernek Başkanı Ahmet Salih Özenir ulaşım amaçlı bisiklet kullananların özellikle şehir içi yollardaki farkındalığını artırmak için zaman zaman toplu taşıma sürücüleri ile bu tür etkinlikler yaptıklarını ifade ederek, Sürücüleri bir arada bulmak ve daha fazla sürücü ile konuşup farkındalık oluşturmak için etkinliğimizi sabah 530'da yaptık. Sürücü arkadaşlarımıza hayırlı yolculuklar dileyip yollardaki bisikletlilere dikkat etmelerini, kornaya değil frene basmalarını istedik dedi.

Mersin-bisikletlilerden, otobüs şoförlerine farkındalık eğitimi

Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:25 Kaynak: DHA
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