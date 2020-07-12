MERSİN Böğürtlen ağacında mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı - Son Dakika

Böğürtlen ağacında mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

MERSİN'in Anamur ilçesinde böğürtlen ağacında mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçede İskele Yolu üzerindeki açık alanda bulunan böğürtlen ağacından kedi sesi duyan bir vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, olay yerine gelerek bir süre kedinin bulunduğu yeri tespit etmeye çalıştı. Kedinin sesine göre hareket eden ekipler, bulunduğu yeri tespit ettikten sonra çalışma yapıp kurtardı. Yiyecek ve içecek verilen kedi, sağlık kotrolünün ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.