MERSİN Boşandığı eşini 7 yaşındaki kızının gözü önünde pompalı tüfekle yaralayan sanık Talihsiz bir... - Son Dakika

Boşandığı eşini 7 yaşındaki kızının gözü önünde pompalı tüfekle yaralayan sanık: Talihsiz bir şekilde yaralandı

MERSİN'de boşandığı Hatun Koç'u (28), 7 yaşındaki kızlarının gözü önünde pompalı tüfekle vurarak, ayağının sakat kalmasına neden olan Özkan Yarbi (35), mahkemedeki savunmasında, Koç'un talihsiz bir şekilde yaralandığını öne sürerek, öldürme ya da yaralama kastının olmadığını ileri sürdü.

Olay, Toroslar ilçesi Arpaç Sakarlar mevkisinde 27 Mayıs günü meydana geldi. İddiaya göre, Özkan Yarbi, velayeti 2 yıl önce boşandığı Hatun Koç'ta olan kızını bayram alışverişine götürmek istedi. Bunun üzerine ikili otogar yakınlarında buluştu. Hatun Koç, kızıyla birlikte Yarbi'nin otomobiline bindi. Özkan Yarbi'nin barışıp, yeniden bir araya gelme teklifinde bulunması üzerine ikili tartışamaya başladı. Bu sırada Özkan Yarbi, otomobili ıssız bir yöne doğru sürmeye başladı. Durumdan şüphelenen Hatun Koç, aracın yavaşladığı bir anı fırsat bilerek inip kaçmaya başladı. Yarbi, yanında getirdiği pompalı tüfek ile Koç'a 3 el ateş etti. Sağ ayağından vurularak yaralanan Koç, hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından yakalanan Yarbi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatun Koç, uzun süreli tedaviye rağmen koltuk değneğiyle yürümek zorunda kalırken, Özkan Yarbi hakkında 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı.

'ÖLDÜRMEK İSTESEM ÖLDÜRÜRDÜM'

Mersin Adliyesi 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü duruşmasına, tutuklu sanık Özkan Yarbi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Şikayetçi Hatun Koç ise ayağındaki rahatsızlık nedeniyle duruşmaya katılamadı. Duruşmada söz verilen Yarbi, olayda öldürme kastının olmadığını öne sürerek, "Öldürmek ya da yaralamak gibi bir niyetim yoktu. Kendisi beni yanına çağırdı. Öldürmek istesem öldürürdüm. Korkutmak için ayağının yanına sıkmak istemiştim. Talihsiz bir şekilde yaralandı. Olaydan sonra kardeşini arayıp 'Ablanız yaralandı' dedim. Sonrasında gidip teslim oldum. 16 aydır cezaevindeyim, iş yerim kapalı, yaşlı annem ve babam var. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Sanık avukatı da müvekkilinin öldürme kastı olmadığı ve tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, Yarbi'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunun beklenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.