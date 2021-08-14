Mersin Bozyazı'da mahalle içerisindeki ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altında - Son Dakika

Olay yerine yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ve yer ekipleri yangına müdahale etti.

Karaisalı Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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