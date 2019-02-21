Mersin - Burhanettin Kocamaz Önümüzü Kestiler, Bizde Demokrat Parti'den Yeniden Karşılarına Çıktık
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Mersin - Burhanettin Kocamaz Önümüzü kestiler, bizde Demokrat Parti'den yeniden karşılarına çıktık(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:51 Kaynak: DHA
Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti'nin Adayı Olarak Seçimlere Girecek
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