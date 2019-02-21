Son Dakika Haberleri: Mersin - Burhanettin Kocamaz Önümüzü Kestiler, Bizde Demokrat Parti'den Yeniden Karşılarına Çıktık

Mersin - Burhanettin Kocamaz Önümüzü Kestiler, Bizde Demokrat Parti'den Yeniden Karşılarına Çıktık

34 dakika önce

Mersin - Burhanettin Kocamaz Önümüzü kestiler, bizde Demokrat Parti'den yeniden karşılarına çıktık(Tür: Yurt)

Mersin - Burhanettin Kocamaz Önümüzü kestiler, bizde Demokrat Parti'den yeniden karşılarına çıktık

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:51 Kaynak: DHA

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