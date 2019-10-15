Son Dakika Haberleri: Mersin Büyükşehir, 6 ayda 54 bin ton asfalt döktü
Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir, 6 ayda 54 bin ton asfalt döktü

Mersin Büyükşehir, 6 ayda 54 bin ton asfalt döktü

46 dakika önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, son 6 ayda kent ve ilçe merkezlerinde toplam 37,8 kilometre sıcak asfalt kaplama yapımı ile muhtelif yollarda asfalt yama çalışmaları da dahil olmak üzere 54 bin 177 ton sıcak asfalt döktü.

Mersin Büyükşehir, 6 ayda 54 bin ton asfalt döktü, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, son 6 ayda kent ve ilçe merkezlerinde toplam 37,8 kilometre sıcak asfalt kaplama yapımı ile muhtelif yollarda asfalt yama çalışmaları da dahil olmak üzere 54 bin 177 ton sıcak asfalt döktü. Kırsal mahallelerde de başlatılan çalışmalar kapsamında da 100 kilometre yolda asfalt kaplama yapımı gerçekleştirildi.


Mersin Büyükşehir belediyesi, asfaltla ilgili çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Mersin merkezde bulunan yollar ile birlikte kırsal alanda bulunan yollarda da asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Nisan 2019'dan bu yana geçen son 6 ayda yapılan çalışmalar sonucunda, Mersin genelinde 37,8 kilometre yolda sıcak asfalt kaplaması yapılması ile birlikte 54 bin 177 ton sıcak asfalt kaplama kullanılarak asfalt yama çalışması gerçekleştirildi.


Merkez mahallelerin dışında kırsal mahallelerde de başlatılan çalışmalar kapsamında 56,8 kilometre yolda birinci kat asfalt sathi kaplama, 44,1 kilometre yolda ise ikinci kat asfalt kaplama yapılmak suretiyle toplamda 100,1 kilometre kırsal yolda asfalt kaplama gerçekleştirildi.


Ayrıca, kırsalda Büyükşehir'in sorumluluk alanındaki yol ağında bulunan yolların kalitesini ve standardını yükseltmek amacıyla 67 kilometre yol genişletme çalışması, 227 kilometre yolda stabilizeli bakım ve 3 bin 930 kilometre yolda greyderli bakım yapıldı.


Asfaltlama çalışmalarının yanı sıra yollarda yaya ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla 670 noktada "Önce Yaya" uygulaması kapsamında işaretlemeleri ile birlikte 682 bin 219 metre yol çizgisi çizildi. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:30 Kaynak: İHA
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