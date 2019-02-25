Son Dakika Haberleri: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Parti'den Adaylığıyla İlgili...

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Parti'den Adaylığıyla İlgili...

57 dakika önce

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Parti'den adaylığıyla ilgili yapılan itirazlar İl Seçim Kurulunca kabul edilip, YSK'ya gönderildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Parti'den Adaylığıyla İlgili..., System.String[]
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Parti'den adaylığıyla ilgili yapılan itirazlar İl Seçim Kurulunca kabul edilip, YSK'ya gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:30 Kaynak: AA

Mersin, Demokrat Parti, Burhanettin Kocamaz, Güncel
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