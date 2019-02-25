Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Parti'den Adaylığıyla İlgili...
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Parti'den adaylığıyla ilgili yapılan itirazlar İl Seçim Kurulunca kabul edilip, YSK'ya gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:30 Kaynak: AA
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