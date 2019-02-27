Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti'den Aday Olamaması Üzerine...
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IHAAW164448-SIY/27-02-2019- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti'den aday olamaması üzerine YSK'ya itiraz başvurusunda bulundu.
IHAAW164448-SIY/27-02-2019
- Mersin
Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz
, Demokrat Parti
'den aday olamaması üzerine YSK'ya itiraz başvurusunda bulundu. İtiraz süreci saat 17.00 itibariyle sona eriyor. 27.02.2019 16: 44: 48 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:50 Kaynak: İHA
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