Son Dakika Haberleri: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti'den Aday Olamaması Üzerine...

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti'den Aday Olamaması Üzerine...

49 dakika önce

IHAAW164448-SIY/27-02-2019- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti'den aday olamaması üzerine YSK'ya itiraz başvurusunda bulundu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti'den Aday Olamaması Üzerine..., System.String[]
IHAAW164448-SIY/27-02-2019

- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti'den aday olamaması üzerine YSK'ya itiraz başvurusunda bulundu. İtiraz süreci saat 17.00 itibariyle sona eriyor. 27.02.2019 16: 44: 48 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:50 Kaynak: İHA

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