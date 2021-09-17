Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, kahvehanede kendisini dinlemeyip okey oynamaya devam edenleri azarladı - Son Dakika

Alper006 :

Belediye başkanı çok doğru söylemiş herkes hakkını hukukunu yerini bilmeli konuşmayı nerede yapacağını da bilmeli sen kalkıp uygun olmayan kahvehanede konuşmak ister birde üzerine beni dinleyeceksiniz şovuna kalkarsan hiç kusura bakma ben oyunumu senin için bozamam