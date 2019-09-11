Son Dakika Haberleri: Mersin büyükşehir belediye başkanı'nın danışmanı kaza yaptı: 3 yaralı (2)
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Mersin büyükşehir belediye başkanı'nın danışmanı kaza yaptı: 3 yaralı (2)

16 dakika önce

MERSİN'E SEVK EDİLDİ Aksaray'da geçirdikleri trafik kazasında yaralanan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in danışmanı Yusuf Sahici ile personel Zekeriya Özmüş, ilk tedavilerinin ardından ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Mersin büyükşehir belediye başkanı'nın danışmanı kaza yaptı: 3 yaralı (2), System.String[]

MERSİN'E SEVK EDİLDİ
Aksaray'da geçirdikleri trafik kazasında yaralanan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in danışmanı Yusuf Sahici ile personel Zekeriya Özmüş, ilk tedavilerinin ardından ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobil sürücüsü Mustafa Bereli ise taburcu edildi. Bereli, kazayı "Belediye başkanımızın makam aracının arkasında, konvoy halinde Ankara'ya gidiyorduk. Makam aracını, bir araç hatalı şekilde sollamak istedi. Şoför arkadaşımız fren yapmak zorunda kalınca, ben de makam aracına çarpmamak için fren yaptım. Fren yapmama rağmen çarpacağımı anlayınca, panikle direksiyonu sağa kırdım. Ama sağımdaki otomobili fark etmemiştim. Sağımdaki otomobile çarpıp, tarlaya uçtum" diyerek anlattı.


Vahap Seçer, Aksaray, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:36 Kaynak: DHA
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