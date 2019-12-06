Son Dakika Haberleri: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Seçer, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları değerlendirdi.

Seçer, haber kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un " Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğrafını seçti.

Seçer, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, "Umut ediyorum benim seçtiğim fotoğraflar, diğer tercih kullananlarla da örtüşür ve o fotoğraflar birinci olur. Hepsi değerli çalışmalar. Son derece önemli görüntüler. Hayatın her kesitinden kareleri bu oylamada görmek mümkün. Mersin'de Gilindire Mağarası'nda Şahika Ercümen'in dünya rekoru kırdığında çekilen fotoğrafın oylamada bulunması sevindirici. Spor kategorisinde tercihimi o fotoğraftan yana kullandım." diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Ali İhsan Öztürk, Şahika Ercümen, Vahap Seçer, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:46 Kaynak: AA
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