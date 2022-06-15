Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Anamur'da temaslarda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Anamur'da temaslarda bulundu

15.06.2022 17:13
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Anamur'da temaslarda bulundu

??????? Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur ilçesinde temaslarda bulundu.

??????? Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur ilçesinde temaslarda bulundu.

Seçer, programı kapsamında, Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'i makamında ziyaret etti.

Bozdemir ve Seçer, ilçe hakkında çeşitli konularda görüştü.

Seçer, daha sonra "Anamur, Bozyazı Sulama Borusu ve Makine-Ekipman Dağıtım Töreni" ne katıldı.

Burada konuşan Seçer, yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

İskele Mahallesi'nde yapılan yol ve kaldırım çalışmalarını da inceleyen Seçer, çevredeki vatandaşlarla görüştü.

Seçer, programı kapsamında Anamur Ticaret ve Sanayi Odası'nda sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Burada kendisine gelen talepleri dinledi, üyelerle fikir alışverişinde bulundu.

YORUMLAR
500
Mersin Büyükşehir Başkanı Seçer, Anamur'da Yol Çalışmalarını İnceledi Mersin Büyükşehir Başkanı Seçer, Anamur'da Yol Çalışmalarını İnceledi Mersin Büyükşehir Başkanı Seçer, Anamur'da Üreticilerle Bir Araya Geldi Mersin Büyükşehir Başkanı Seçer, Anamur'da Üreticilerle Bir Araya Geldi
Kaynak: AA

Bilal Bozdemir, Vahap Seçer, Mersin, Anamur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Anamur'da temaslarda bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:29 Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
18:04 Erdoğan, uçaklara "Türk Hava Yolları" yazılacağını duyurdu! Akşener'den anında yorum geldi
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
17:58 Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:35 Temel Karamollaoğlu'ndan gündem olacak iddia: Erdoğan tek bir şartla cumhurbaşkanı adayı olabilir
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
16:48 Fırtına deresine serinlemek için giren ve hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 19:10:16. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Anamur'da temaslarda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement