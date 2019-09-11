Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in konvoyunda kaza: 3 yaralı

Bu arada, Başkan Seçer'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın büyükşehir belediye başkanlarını daveti nedeniyle Ankara'ya gittiği belirtildi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada, sürücü Bereli ile araçtaki Belediye Başkanı Seçer'in danışmanı Yusuf Sahici (46) ve belediye personeli Zekeriya Özmüş (48) yaralandı.

Mersin'den Ankara 'ya giden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in konvoyundaki Mustafa Bereli (45) idaresindeki 33 BKZ 35 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolunun 35. kilometresinde, Adem Altınsoy'un kullandığı 68 EF 508 plakalı otomobille çarpıştı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer 'in konvoyundaki aracın başka bir otomobille çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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