Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den kentle ilgili vaka sayısı değerlendirmesi - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Sağlık Bakanlığının verileri doğrultusunda nüfusa oranla ölümlü vaka sayısının en az olan kentin Mersin olduğunu bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Seçer, kentteki sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve sendika temsilcileriyle bir araya gelerek, yeni normalleşme süreci hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seçer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde belediye tarafından sürdürülen hizmetler hakkında bilgi verdi.

Mersin'in bu süreçte fena bir sonuç almadığını ifade eden Seçer, Sağlık Bakanlığının verileri doğrultusunda nüfusa oranla ölümlü vaka sayısının en az olan kentin Mersin olduğunu kaydetti.

Bu durumun memnuniyet verici olduğunu aktaran Seçer, süreç içerisinde vatandaşların, sağlık ve kurum çalışanlarının özverili davrandığını belirtti.