Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in konvoyunda kaza: 3 yaralı

Yaralılardan sürücü Bereli, tedavisinin ardından taburcu edilirken, Sahici ve Özmüş, 112 Acil Servis ekiplerince Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, sürücü Bereli ile araçtaki Seçer'in danışmanı Yusuf Sahici (46) ve belediye personeli Zekeriya Özmüş (48) yaralandı.

Mersin'den Ankara 'ya giden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in konvoyunda bulunan Mustafa Bereli (45) idaresindeki 33 BKZ 35 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolunun 35. kilometresinde, Adem Altınsoy'un kullandığı 68 EF 508 plakalı otomobille çarpıştı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer 'in konvoyundaki aracın başka bir otomobille çarpışması sonucu, belediye başkanının danışmanı, belediye personeli ve sürücü yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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