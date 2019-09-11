Son Dakika Haberleri: Mersin büyükşehir belediye başkanının danışmanı kaza yaptı 3 yaralı
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Mersin büyükşehir belediye başkanının danışmanı kaza yaptı 3 yaralı

1 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı kaza yaptı 3 yaralı(2)MERSİN'E SEVK EDİLDİAksaray'da geçirdikleri trafik kazasında yaralanan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in danışmanı Yusuf Sahici ile personel Zekeriya Özmüş, yapılan ilk tedavilerinin ardından ambulansla...

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı kaza yaptı 3 yaralı(2)

MERSİN'E SEVK EDİLDİ

Aksaray'da geçirdikleri trafik kazasında yaralanan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in danışmanı Yusuf Sahici ile personel Zekeriya Özmüş, yapılan ilk tedavilerinin ardından ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobil sürücüsü Mustafa Bereli de taburcu oldu. Kazayı anlatan sürücü Mustafa Bereli, Belediye Başkanımızın makam aracının arkasında konvoy halinde Ankara'ya gidiyorduk. Makam aracını bir araç hatalı sollamak istedi. Şoför arkadaşımızda fren yapmak zorunda kalınca, bende makam aracına çarpmamak için fren yaptım. Fren yapmama rağmen çarpacağımı anlayınca panikle direksiyonu sağa kırdırdım; ama sağımdaki otomobili fark etmemiştim. Sağımdaki otomobile çarpıp tarlaya uçtum. dedi.

Mersin büyükşehir belediye başkanının danışmanı kaza yaptı 3 yaralı

Vahap Seçer, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:48 Kaynak: DHA
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