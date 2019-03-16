Son Dakika Haberleri: Mersin Büyükşehir Belediye - Ogm Ormanspor: 79-80

Mersin Büyükşehir Belediye - Ogm Ormanspor: 79-80

1 saat önce

SALON: Servet TazegülHAKEMLER: Murat Ciner (xx), Abdullah Koputan (xx), Mustafa Candemir Tabak (xx)MERSİN BŞB: Asena Yalçın (x) 5, Burcu Çiğil (x), Melis Talay (x) 6, Dürdane Gülşah Gümüşay (x), Gintare Petronyte (xxx) 25, Yvonne Marche Anderson (xx) 12, Sasas Cado (x) 8, Ashley Janeen Walker...

Mersin Büyükşehir Belediye - Ogm Ormanspor: 79-80, System.String[]


SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Murat Ciner (xx), Abdullah Koputan (xx), Mustafa Candemir Tabak (xx)

MERSİN BŞB: Asena Yalçın (x) 5, Burcu Çiğil (x), Melis Talay (x) 6, Dürdane Gülşah Gümüşay (x), Gintare Petronyte (xxx) 25, Yvonne Marche Anderson (xx) 12, Sasas Cado (x) 8, Ashley Janeen Walker (xxx) 23.

OGM ORMANSPOR: Kahleah Lafeesa Butler Copper (xxx) 24, Dila Aşkın (x) 6, Nilay Kartaltepe (xx) 8, Naile Çırak (xx)8,  Özge Kavurmacıoğlu (x) 4, Marie Ruzickova (xxx) 14, Damla Gezgin (x) 11, Miray Şahin (x) 5.

1'İNCİ PERİYOT: 12-21

İLK YARI: 39-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-58

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22'nci haftasında Mersin Büyükşehir Belediye, evinde OGM Ormanspor'a 80 - 79 mağlup oldu.

İki takım sahaya 'Dirilişten kurtuluşa bir duruştur Çanakkale' pankartı ile çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:09 Kaynak: DHA

Spor
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