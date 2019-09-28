Son Dakika Haberleri: Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 kadını istihdam edecek
Son Dakika Güncel Haber

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 kadını istihdam edecek

56 dakika önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahada görev yapmak üzere toplam 100 kadın personel alımı için ilana çıktı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 kadını istihdam edecek, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahada görev yapmak üzere toplam 100 kadın personel alımı için ilana çıktı.


Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İŞKUR üzerinden yapılacak olan alımlara ilişkin ilanlar, 25 Eylül tarihinde yayınlanmaya başladı ve 1 Ekim tarihinde kaldırılacak. İlanların kaldırılmasının ardından, Kariyer Merkezi'nin yapacağı mülakatlar ile personel seçimine gidilecek ve bu sayede 100 kadın istihdam edilecek. Vasıfsız işçi olarak Büyükşehir Belediyesi bünyesine kazandırılacak olan kadınların başvurularında 40 yaşını geçmemiş olmaları ve en fazla ortaokul mezunu olmaları şartı aranacak.


Kente kadın eli değecek


Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda görevlendirilerek, kentin daha güzel hale gelmesi için emek verecek olan kadınların 50'si, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan cadde, bulvar, sokak ve meydanlarda görevlendirilecek. Diğer 50'si ise Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda çim biçme, budama, çiçek ve ağaç dikimi, ilaçlama, gübreleme, toprak takviye-tesviye, parklarda genel temizlik ile çiçek, çim, ağaç sulama gibi işlerde çalışacak. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 05:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı: 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
ABD'de eli satırlı bir kadın bir başka kadını rehin almaya çalıştı, o anlar kaydedildi Marmara beşik gibi! İstanbul'da 3,0 şiddetinde deprem meydana geldi Dün İmamoğlu'nun odasına jiletle girmeye çalışan saldırgandan sonra İBB'de saldırı önlemi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.9.2019 18:07:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 kadını istihdam edecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]