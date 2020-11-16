Mersin Büyükşehir Belediyesi, AKUT'la işbirliğine hazırlanıyor - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi, AKUT'la işbirliğine hazırlanıyor

16.11.2020 10:31
Mersin Büyükşehir Belediyesi, AKUT'la işbirliğine hazırlanıyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, AKUT Arama Kurtarma Derneği yönetimi ile bir araya geldi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, AKUT Arama Kurtarma Derneği yönetimi ile bir araya geldi. Toplum yararına olan faaliyetlerde AKUT ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade eden Seçer, "AKUT önemli bir kurum. Herkes tarafından takdir edilen bir kurum. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak elbette sizlerle memnuniyetle işbirliği yaparız" dedi.

Ziyarette AKUT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı, AKUT Yönetim Kurulu üyesi Semih Şengün, AKUT Mersin Ekip Lideri Doğan Göktekin yer aldı. AKUT heyetinin, Büyükşehir Belediyesi'nin arama kurtarma ekibi ile İzmir depremi sırasında yaşadıkları koordineli çalışmayı anlatması ve bu çalışmanın yansımalarını Mersin'de de görmek istediklerini söylemeleri üzerine Başkan Seçer, işbirliği için görüşmelerin yapılacağını ve bunun bir protokole bağlanabileceğini söyledi. Seçer, "AKUT herkes tarafından takdir edilen bir kurum. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerle memnuniyetle işbirliği yaparız" diye konuştu.

"Sizler benim gözümde birer kahramansınız"

AKUT'un önemli, değerli ve kutsal işler yaptığını vurgulayan Seçer, "Ana konu can. Can kurtarıyorsunuz. Son derece önemli. Çok önemli çalışmalar yaptınız. Son İzmir depreminde de bu görüldü. Daha önce yine Elazığ depreminde de bizatihi her iki bölgeyi de gidip gezdim, orada gördüm. Bizim Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı arama kurtarma ekibimiz de her iki depremde görev aldı. Hem 2 K9 arama kurtarma köpeğimiz ve kurtarma timindeki arkadaşlarımız, onlar da güzel işler yaptılar. Gerçekten sizler birer kahramansınız benim gözümde. Çünkü bu görevi yapmak kolay bir iş değil" şeklinde konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile AKUT'un işbirliği yapmasının önemine dikkat çeken Seçer, "Hem AKUT ekibi hem Mersin Büyükşehir arama kurtarma timi, burada her zaman çakı gibi hazır olursa, Allah göstermesin diyelim ama afet, doğa, neyi getireceğini bilemiyorsunuz. Birlikte hareket edebiliriz. Daha iyi işler çıkarabiliriz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin hem depremi önleyici tedbirler hem de risk yönetimi konusunda önemli mesafeler alamadığının altını çizen Seçer, depremi Türkiye'den daha şiddetli yaşayan ülkelerin olduğunu, fakat binaların yıkılmadığını hatırlattı. Seçer, "Türkiye'de yasaların uygulanabilir olması lazım. Yasa çıkarmak her şeyi çözmüyor. Bu yasaları da uygulayacaksınız. Yani deprem yönetmeliği varsa, deprem yönetmeliğini sonuna kadar uygulayacaksınız" dedi.

AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı ise "Mersin ekibi bizim için çok önemli, çok stratejik bir yer. Çünkü bu bölgedeki tek ekibimiz çok geniş bir alanda arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştiriyor. Bununla da yetinmiyorlar. Özellikle toplumu bilinçlendirme kısmında çok aktifler" diye konuştu. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, AKUT'la işbirliğine hazırlanıyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi, AKUT'la işbirliğine hazırlanıyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi, AKUT'la işbirliğine hazırlanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Arama Kurtarma, Mersin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi, AKUT'la işbirliğine hazırlanıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mahkeme, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetiminin idari ibrasızlığını ortadan kaldırdı Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım Dağlık Karabağ'dan dumanlar yükseliyor! Kenti boşaltmak için ek süre isteyen Ermeniler, yakıp yıkmaya devam ediyor Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile 16-22 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı "Ekmek yoksa pasta yesinler" sözüyle hafızalara kazınan Kraliçe Marie Antoinette'in ayakkabısı rekor fiyata satıldı Cumhurbaşkanı Danışmanı iddiayı doğruladı! Formula 1 kutlamalarında şampanya kullanılmadı Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ile barıştıkları iddialarına cevap verdi
Artan korona vakaları sonrası vatandaşa tedbirler soruldu! %84'ü hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını destekliyor Artan korona vakaları sonrası vatandaşa tedbirler soruldu! %84'ü hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını destekliyor         
10:46
Halk TV sunucusu Gürkan Hacır'dan Netflix'in 'Bir Başkadır' dizisine tepki: Saçmalıktır, önyargıdır Halk TV sunucusu Gürkan Hacır'dan Netflix'in 'Bir Başkadır' dizisine tepki: Saçmalıktır, önyargıdır         
10:24
Slovenya ağlarını sarsan Vedat Muriqi, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı Slovenya ağlarını sarsan Vedat Muriqi, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı         
10:05
Son Dakika! Meral Akşener canlı yayında duyurdu: Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için İmamoğlu'na soruşturma açıldı Son Dakika! Meral Akşener canlı yayında duyurdu: Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için İmamoğlu'na soruşturma açıldı         
09:58
Belediye Başkanı acı gerçeği şehir hoparlöründen duyurdu: Hastaneler doldu, yoğun bakımlar yetmiyor Belediye Başkanı acı gerçeği şehir hoparlöründen duyurdu: Hastaneler doldu, yoğun bakımlar yetmiyor         
09:47
Minibüs şoförlerinin '3 dakika erken geldin' kavgası kanlı bitti Minibüs şoförlerinin '3 dakika erken geldin' kavgası kanlı bitti         
09:20
Dükkanına giren hırsızları sopayla kovaladı, o anlar kameraya yansıdı Dükkanına giren hırsızları sopayla kovaladı, o anlar kameraya yansıdı         
09:18
Sapık doktor hipnotize ederek dilini kulağına soktuğu kadın öğrencisini taciz etti Sapık doktor hipnotize ederek dilini kulağına soktuğu kadın öğrencisini taciz etti         
09:05
Kar, sis, sağanak! Meteoroloji 3 bölgeyi tek tek uyardı Kar, sis, sağanak! Meteoroloji 3 bölgeyi tek tek uyardı         
07:50
Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti         
07:10
Putin'den Karabağ anlaşmasını okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım Putin'den Karabağ anlaşmasını okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım         
00:27
Ünlü Rus model, morga girip koronavirüsten ölenlerin görüntülerini paylaştı Ünlü Rus model, morga girip koronavirüsten ölenlerin görüntülerini paylaştı         
00:23
Boran Kuzum ve Miray Daner'in Saygı dizisindeki küvet sahnesi gündeme bomba gibi düştü Boran Kuzum ve Miray Daner'in Saygı dizisindeki küvet sahnesi gündeme bomba gibi düştü         
22:38
Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi         
22:11
İzzet Yıldızhan'ın İzmir depreminde hasar gören ofisinin bulunduğu bina için yıkım kararı çıktı İzzet Yıldızhan'ın İzmir depreminde hasar gören ofisinin bulunduğu bina için yıkım kararı çıktı         
17:05
Çocukların çekiçli cinayetinin altından bilgisayar oyunu kavgası çıktı Çocukların çekiçli cinayetinin altından bilgisayar oyunu kavgası çıktı         
16:20
Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar         
13:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 10:53:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin Büyükşehir Belediyesi, AKUT'la işbirliğine hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei