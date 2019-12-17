Mersin Büyükşehir Belediyesi, asfalt kapasitesi artıracak - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediyeye ait yol asfalt şantiyesinde incelemelerde bulundu. Şantiyedeki 200 ton kapasiteli plentin hali hazırda çalıştığını, 100 ton kapasiteli plenti de onararak yeniden üretime alacaklarını belirten Seçer, böylece asfalt üretim kapasitesini artıracaklarını söyledi.



Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Ali Ulusoy'un da katıldığı inceleme gezisinde Başkan Seçer, tesisin genel durumu, asfalt ve kaldırım üretim kapasitesi, çalışma sistemleri hakkında bilgi aldı. Yol asfalt şantiyesinin kendi olanaklarıyla ürettiği ve ithal edilen kaldırım taşları hakkında bilgi alan Seçer, "Şehrin her yerine aynı kaldırım taşı yerine, ihtiyaca göre, yoğunluğa göre farklı malzeme olabilir. Bunları planlamak lazım. Benim için önemli olan kaldırım taşının ucuz, kaliteli ve sürdürülebilir olması. Döşemenin kalitesi ve dayanıklılığı önemli" dedi.



Yol asfalt şantiyesinde iki adet plent olduğunu kaydeden Seçer, "Bir tanesi 200 ton kapasiteli, bir diğeri 100 ton kapasiteli. Ama aktif olarak çalışan 200 ton kapasiteli plent ile işimizi görüyoruz. Şu anda mevcut yol tamiratlarımızı, bakımlarımızı, onarımlarımızı buradan elde ettiğimiz asfaltla yapıyoruz. Diğer plentimize bakım gerekiyor, onarım gerekiyor. Bu konuda da arkadaşlarımız çalışıyorlar ve önümüzdeki süreçte bunu da devreye sokacağız" diye konuştu.



Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet alanının 16 bin kilometrekareyi bulduğunu, 500'ü kırsal mahalle olmak üzere 805 mahalleye hizmet verdiklerini ifade eden Seçer, "Dolayısıyla bizim yol ağımız son derece geniş. 5 bin kilometre önemli bir rakam. Bu sadece, Büyükşehir Belediyesi olarak bir kısmı bizim yetki ve sorumluluk alanımızda ama yetki ve sorumluluk alanımız olmayan bazı yerlere de hizmet götürmeye çalışıyoruz. İlçe belediyelerimizin sorumluluk alanında bu hizmeti götürmeye çalışıyoruz. Onların imkanları belirli. Dolayısıyla biz imkanlarımızı maksimum kullanarak bütün bu hizmetleri yapmaya çalışıyoruz" ifadeleri kullandı.



Vatandaşın birinci derecede istekleri arasında yol taleplerinin geldiğini vurgulayan Seçer, "Tabi ki daha uygun koşullarda yollar istiyorlar. Bizim bu bölgemiz önemli tarımsal üretimlerin yapıldığı bir bölge. Üreticimiz en değerli, en kaliteli ürünleri üretmeye çalışıyor. Burada üretilen ürünler de katma değeri yüksek ürünler. Pazar değeri yüksek ürünler. Vatandaşlar bu ürünleri bahçelerinden, arazilerinden hasat edip pazar yerine getirene kadar eğer uygun bir yol ağında bu seyri gerçekleştirmezlerse bahçesinden pazara getirene kadar ürünlerinde sıkıntı oluyor. Bozulma meydana geliyor, kalitesinden kaybediyor. Dolayısıyla ekonomik kayıplar oluyor. Bütün bunları düşündüğümüz zaman önümüzdeki süreçte önemsediğimiz konuların başında Mersin'de yolların standartlara, normlara uygun hale getirilmesi geliyor. Bunu yapmak için birinci derecede paraya ihtiyacınız var, finansa ihtiyacınız var. İkinci derecede de bu parayla malzeme alıp bunu kaliteli bir malzemeye, asfalta dönüştürüp uygulamaya ihtiyacımız var. Bunun için de yeterli kadroya, teknik kadroya ya da sahada ameliye olarak çalışacak kadroya ihtiyacınız var. Bunların düzenlemesini yapıyoruz" şeklinde konuştu.



Göreve başladıktan sonra yol asfalt şantiyesini yeniden düzenlediklerini, eksiklikleri giderdiklerini ifade eden Seçer, "Bir başına, Mersin'in tüm yol işlerini, yeni yollarını, bakımını, onarımını Büyükşehir Belediyesi olarak kendi kadromuzla, kendi imkanlarımızla yapma şansına sahip değiliz. Tabi ki özel sektörün marifetiyle de bunu yapacağız. En ucuz, en kaliteli, bize bu hizmeti verebilecek firmalara da bir miktar bu alanda iş vermek zorundayız. Onlarla beraber, yani özel sektörün yapacağı hizmetler, bizim belediye olarak yapacağımız hizmetlerle görev süremiz boyunca bunu en iyi şekilde yerine getireceğiz. Muhtarların da en çok başını ağrıtan, vatandaştan talep aldıkları konuların başında yol geliyor. Özellikle köy yerleşim yerlerinde yani mahallelerde birincil derecede muhtarlarımızın bizlerden talebi yolları. Grup yolları, köylerinin yolları, hatta bahçe yolları, köylerinin içerisindeki ara sokaklar bütün bunların bizim tarafımızdan yapılmasını, ihya edilmesini, ıslah edilmesini haklı olarak istiyorlar. Biz de onlar için çalışıyoruz. Amacımız daha çok çalışmak, daha iyi hizmet yapmak" dedi. - MERSİN