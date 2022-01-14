Mersin Büyükşehir Belediyesi atıl durumdaki helikopteri ihaleyle satacak - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi, atıl kalan helikopterin satışı için ikinci kez ihale başlattı.

Belediyenin 2018'de satın aldığı helikopter, denetim amaçlı kullanıldıktan sonra 2019'da hava taksi olarak hizmet verdi.

Saatlik kiralama ücreti 9 bin lira olan hava taksiye ilgi gösterilmemesi ve masraflarının fazla olması nedeniyle aynı yıl satışı için ihale düzenlenen helikopter, alıcı çıkmayınca kiralandı.

Büyükşehir Belediyesi, bir süredir atıl durumda olan helikopterin satılması için yeniden ihale başlattı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ihale ilanında hava taşıtının muhammen bedelinin katma değer vergisi (KDV) hariç 1 milyon 480 bin dolar, geçici teminat bedelinin ise 44 bin 400 dolar olduğu bildirildi.

İhale, 16 Şubat saat 14.00'te Büyükşehir Belediyesinin hizmet binasında yapılacak.