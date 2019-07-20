Son Dakika Haberleri: Mersin Büyükşehir Belediyesi, bilgi işlem altyapısını güçlendirecek
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, bilgi işlem altyapısını güçlendirecek

1 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca stratejik plan hazırlama sürecine yönelik düzenlenen çalıştayda, yazılım, donanım ve teknik altyapı konularında katılımcılardan görüşler alınarak, Mersin'in bilgi işlem altyapısını güçlendirecek projeler ele alındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bilgi işlem altyapısını güçlendirecek, System.String[]
Mersin Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca stratejik plan hazırlama sürecine yönelik düzenlenen çalıştayda, yazılım, donanım ve teknik altyapı konularında katılımcılardan görüşler alınarak, Mersin'in bilgi işlem altyapısını güçlendirecek projeler ele alındı.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına ait çalıştay, Macit Özcan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesislerinde gerçekleştirildi. Çalıştayda, faaliyetler ile projeler görüşülerek, paydaşların görüş ve beklentileri ele alındı. Çalıştayda vatandaşlara hizmet ulaştırma noktasında kalite standartlarını artırmak ve vatandaş memnuniyetini ön planda tutarak daha hızlı, etkin, güvenli ve kalıcı hizmetler verebilmek adına yapılması gerekenler konuşuldu. İki oturum olarak yapılan çalıştayda, bilgi işlem teknik altyapı konuları, siber güvenlik işbirliği, bilişim tabanlı sosyal ve kültürel projeler, kent ekonomisine katkı sağlayan bilişim tabanlı projeler gibi 4 farklı konu üzerinde duruldu.

Çalıştaya birçok sektörden üst düzey yönetici katıldı

Çalıştaya, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren diğer daire başkanlıkları ve bunlara bağlı şube müdürlüklerinin yanı sıra Mersin Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Tarsus Belediyesi, Mezitli Belediyesi, Akdeniz Belediyesi, Gülnar Belediyesi, Toroslar Belediyesi'nin temsilcileri ile özel sektörden üst düzey yöneticiler katıldı.

Büyükşehir bilgi işlem altyapısını güçlendirecek

Çalıştayda, iç paydaş olarak belediye personellerinin de yazılım, donanım ve teknik altyapı konularında görüşleri alınarak bilgi işlem altyapısını güçlendirecek projeler konuşuldu. Çalıştaya katılan Turkcell, Vodafone, Türk Telekom gibi özel sektör temsilcileri tarafından bilişim tabanlı projelerden örnekler verilerek, kent ekonomisine katkı sağlayacak projelerden de söz edildi. - MERSİN
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:16 Kaynak: İHA
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