Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışmaları

Mersin Büyükşehir Belediyesince Tarsus ilçesinde yaklaşık 50 yıl mezarlık ihtiyacını karşılayacak fiziki altyapıya sahip Sucular Şehir Mezarlığı yapımına yıl içinde başlanacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, büyükşehir belediyesinin ilçede mezar yeri bulma konusunda vatandaşların önümüzdeki yıllarda sorun yaşamamaları amacıyla çalışma başlattığı belirtildi.

Tarsus-Çamlıyayla yolu üzerindeki Sucular Mahallesi'nde tahsis edilen 359 bin metrekarelik alanda mezarlığın yapılacağı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Mezarlık toplam 50 bin adet lahit mezar ve 530 adet şehitlik lahit mezar ile hizmet verecek. Mevcut zeminde yapılan çalışmalarda çıkan taşların kesme işlemleri yapılarak, çevre düzeni ve duvar imalatında kullanılacak. Mezarlığın tahsis işlemi tamamlandı. Mezarlığın yapım çalışmalarının bu yıl içinde başlanması planlanıyor. Tarsus'ta halihazırda kullanımda olan Güney ve Şehir Mezarlıklarının yanı sıra Tarsus-Çamlıyayla yolu üzerindeki Sucular Mahallesi'nde tahsis edilen mezarlık içerisinde yer alacak tam donanımlı idari bina ile vatandaşların taleplerini karşılayacak. Otoparkıyla da park yeri sorununu ortadan kaldıracak ve kamera sistemiyle 7 gün 24 saat güvenli bir ortam sağlayacak."

Açıklamada dini bayramlar ve özel günlerde yoğun ziyaretçi akınına uğrayan mezarlıklarda yaşanan mezarlık içi ulaşım sıkıntısının da önüne geçmek için Sucular Şehir Mezarlığı içerisinde ana yolların 15 metre ve ara yolların ise 7 metrelik yapılmasının planlandığı kaydedildi.