Mersin Büyükşehir Belediyesi, çiçek dikimine devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi, çiçek dikimine devam ediyor - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çiçek dikimine devam ediyor

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin çeşitli bölgelerinde kışın da mevsimlik çiçek dikimini sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çiçek dikimine devam ediyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin çeşitli bölgelerinde kışın da mevsimlik çiçek dikimini sürdürüyor. Ekipler, Ekim ayından bu yana geçen 4 aylık sürede 315 bin 151 mevsimlik çiçek, 25 bin 403 adet çalı ve bin 905 adet ağaç dikimi gerçekleştirdi.


Büyükşehir Belediyesi, kış aylarının gelmesiyle mevsimlik çiçek dikimi çalışmalarına hız verdi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, bir yandan birçok noktaya farklı türlerde çiçek dikerek, kenti renklendiriyor, bir yandan da ağaçlandırma çalışmalarıyla yeşil alanları artırıyor.


Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin kent genelinde başlattığı çalışmalar ile merkez ve ilçelerde kavşaklar, refüjler, parklar, bahçeler ve mesire alanları birbirinden güzel çiçeklerle beziyor. Aralarında farklı türlerin de bulunduğu toplam 15 tür çiçek ile Mersin, kış aylarında da rengarenk bir görünüme kavuşuyor.


4 ayda 315 bin 151 mevsimlik çiçek ve 25 bin 403 çalı dikildi


Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 2019 yılının Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında Mersin merkezde 278 bin 123, ilçelerde de 37 bin 28 adet olmak üzere toplam 315 bin 151 adet mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirildi. Merkezde 24 bin 53, ilçelerde ise bin 350 adet çalı dikimi yapan ekipler, yine merkezde bin 746 adet, ilçelerde 159 adet olmak üzere toplamda bin 905 ağaç dikimi gerçekleştirdi.


Mersin'de, ana arterler, rekreasyon alanları, parklar, refüjler ile yan bantlara, kış aylarına uygun çiçeklerin dikiminin devam edeceği bildirildi. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Asker eğlencesi kana bulandı! Kutlama sırasında yengesini vuran şahıs ölümüne yol açtı
İBB'de işten çıkarılan işçi açtığı davayı kazandı Asker eğlencesinde yengesini öldüren adam tutuklandı Özlem Gültekin ile evlenen gazeteci Erhan Çelik baba oluyor

Son Dakika Haberleri
16:42 Lufthansa Group, 2019'da 145 milyon yolcu taşıdı - Son Dakika
16:42 İtalya Başbakanı Conte: "Libya'da ateşkesin önemli bir fırsat penceresi açacağını, barışçıl sürece... - Son Dakika
16:42 Vali Doruk'tan okul ziyaretleri - Son Dakika
16:38 Muhtar kar yağmayan mahalleye, kiralık araçla kar getirdi - Son Dakika
16:37 Yargıtay üyeleri zirvede - Son Dakika
16:10 Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Son Dakika
15:29 Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 16:44:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin Büyükşehir Belediyesi, çiçek dikimine devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]