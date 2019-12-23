Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocuk halk dansları topluluğu kuruyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocuk halk dansları topluluğu kuruyor - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocuk halk dansları topluluğu kuruyor

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, halk oyunlarına meraklı ve ilgili çocuklara ücretsiz kurs verip yetiştirmek, geleceğin çocuk halk dansları topluluğunu oluşturmak için bir proje başlattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocuk halk dansları topluluğu kuruyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, halk oyunlarına meraklı ve ilgili çocuklara ücretsiz kurs verip yetiştirmek, geleceğin çocuk halk dansları topluluğunu oluşturmak için bir proje başlattı.


Proje kapsamında ilk etapta Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde belirlenen 5 okulun idaresine, konuyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Okul idarelerine yapılan başvuru neticesinde, ücretsiz halk oyunları kursuna katılmak isteyen Akdeniz ilçesinde bulunan Şehit Recep Aslan, Kazım Karabekir, Yeni Taşkent Yusuf Bayır, Yenişehir ilçesinde bulunan Necati Bolkan, Mehmet Akif İnan ile Toroslar ilçesinde yer alan Hüseyin Güvercin ilk ve orta okullarında eğitim-öğretim gören 470 öğrenciye verilecek halk oyunları kursu başladı. Okulların tatil olacağı Haziran ayına kadar söz konusu 5 okulda, Mersin Büyükşehir Belediyesi halk oyunları eğitmenleri tarafından verilecek halk oyunları kursları, her hafta devam edecek. Öğrencilerin dersleri ve ulaşımları açısından bir sıkıntı olmaması için kurslar, öğrencilerin kendi okullarında verilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, kentte eğitim-öğretim gören çocuklara yönelik gerçekleştirdiği kültürel sorumluluk projesi kapsamında 6 ay boyunca devam edecek olan kursların sonunda 470 öğrenci, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait çocuk halk dansları topluluğunu oluşturmuş olacak. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toroslar, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ümraniye'de asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı
Çocuk acil servisleri, hava şartları nedeniyle doldu taştı Gerçek ailesini arayan genç kızı, "Ben babanım" diyerek 4 kişi aradı Doğum lekesiyle 27 yıldır ailesini arayan dilek'e 4 baba adayı - arşiv

Son Dakika Haberleri
16:26 Manisa'ya "Sarıkamış Şehitleri Anıtı" dikilecek - Son Dakika
16:25 Başkentte yılbaşı öncesi narkotik operasyonları hız kazandı - Son Dakika
16:25 DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4 - Son Dakika
16:25 Dev dalgalar oluştu: Gemi ve balıkçı tekneleri demir attı - Son Dakika
16:24 Jandarmadan kaçak akaryakıt operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
14:37 Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
14:23 Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 16:30:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocuk halk dansları topluluğu kuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]