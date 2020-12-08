Mersin Büyükşehir Belediyesi 'Değişen Hayatlar Projesi'ni başlattı - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi 'Değişen Hayatlar Projesi'ni başlattı

08.12.2020 10:02
Mersin Büyükşehir Belediyesi 'Değişen Hayatlar Projesi'ni başlattı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, anne ya da babasını kaybetmiş çocuklara ve ailelerine yönelik 'Değişen Hayatlar Projesi'ni başlattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, anne ya da babasını kaybetmiş çocuklara ve ailelerine yönelik 'Değişen Hayatlar Projesi'ni başlattı. Proje ile dezavantajlı koşullarda yaşayan çocukların ailelerine ulaşılarak ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Ekipler, proje kapsamında bugüne kadar 251 aileye ve 494 çocuğa ulaştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü hizmetlere bir yenisini daha ekledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının hayata geçirdiği Değişen Hayatlar Projesi kapsamında, dezavantajlı koşullarda yaşayan tek ebeveynli çocuklara ve ailelerine telefonla ulaşılarak taleplerinin karşılanması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesinin sisteminde kayıtlı olan dezavantajlı aileleri arayan ekipler, şimdiye dek 251 aile ve 494 çocuğa ulaştı. Belediyenin ücretsiz karşılayacağı hizmetlerle ilgili bir bilgi havuzu oluşturan ekipler, online terapi hizmeti ile hukuksal danışmanlık hizmetine başladı.

Değişen Hayatlar Projesi ile çocuklara ve ailelerine yaşadıkları kayıptan dolayı psikolojik destek verilmesi amaçlanıyor. Bireysel ya da grup terapisi ile desteklenecek ailelerden ihtiyaçları doğrultusunda talepleri de alınıyor. En çok alınan talepler arasında ise hukuksal danışmanlık, kaynak kitap ve eğitim desteği yer alıyor. Şimdiye dek ulaşılan 494 çocuğun sportif ve kültürel faaliyetlere yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmeleri ise pandemi sürecinin ardından hayatın normale dönmesiyle birlikte yapılacak.

"Amacımız tek ebeveynli çocukları topluma sağlıklı bireyler olarak kazandırmak"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Hasbi Salman, projeyi kısa süre önce hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu projedeki temel amacımız, tek ebeveynli bireylere yönelik yapacağımız çalışmalarla ilgili bir yol haritası çizmekti. Bu kapsamda Akdeniz, Mezitli, Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde bulunan 251 aileye ulaştık, toplam 494 çocukla ilgili bilgi aldık. Bu bilgilerin içerisinde akademik ihtiyaçlar ile çocukların yetenekleriyle ilgili bilgileri alıp bir havuz oluşturduk. Temel amacımız tek ebeveynli bireylere yönelik bu çalışmayı yaparak çocukları topluma sağlıklı bireyler olarak kazandırmak" dedi.

"Proje ile ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görev yapan Psikolog Dilan Dinler de "Değişen Hayatlar Projesi kapsamında tek ebeveynli ailelere ve çocuklara online olarak bireysel ve grup terapisi hizmeti vermeyi amaçlıyoruz. Proje kapsamında bu hizmete ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımıza Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi 'Değişen Hayatlar Projesi'ni başlattı
Mersin Büyükşehir Belediyesi 'Değişen Hayatlar Projesi'ni başlattı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi 'Değişen Hayatlar Projesi'ni başlattı - Son Dakika


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