Mersin Büyükşehir Belediyesi, doğal gazla çalışan 30 otobüs satın aldı - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, ihaleye çıkıp satın aldığı 30 sıkıştırılmış doğal gazlı (CNG) otobüs, araç filosuna eklendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların katıldığı anket sonucu "Sarı Limonlar" adını alan otobüslerin ilk partisi kente ulaştı.
Çevre dostu doğal gazlı 30 otobüs, toplu taşıma filosunda yerini aldı.
Açıklamada, araçların kısa süre sonra hizmet vermeye başlayacağı bildirilerek, Büyükşehir Belediyesi'nin 57 CNG'li otobüs daha satın alacağı duyuruldu.
Kaynak: AA
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