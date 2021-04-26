Mersin Büyükşehir Belediyesi, doğal gazla çalışan 30 otobüs satın aldı - Son Dakika

Açıklamada, araçların kısa süre sonra hizmet vermeye başlayacağı bildirilerek, Büyükşehir Belediyesi'nin 57 CNG'li otobüs daha satın alacağı duyuruldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların katıldığı anket sonucu "Sarı Limonlar" adını alan otobüslerin ilk partisi kente ulaştı.

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