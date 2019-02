Mersin Büyükşehir Belediyesi Emıtt'te Yerini Aldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en büyük dört turizm fuarından biri olan ve bu yıl 23. kez kapılarını açan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) yerini aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en büyük dört turizm fuarından biri olan ve bu yıl 23. kez kapılarını açan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) yerini aldı.



Daha ilk günden yerli ve yabancı yüzlerce turistin ziyaret ettiği stantta, Mersin'in tarihi, kültürel, turistik ve gastronomik değerleri tanıtıldı. Stantta yerini alan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'da standı ziyaret eden katılımcılara Mersin'i tanıtarak hayata geçirdikleri hizmetlerden bahsetti. Büyükşehir Belediyesi olarak EMİTT'e 5 yıldır katıldıklarını ve Mersin'in tanıtımı açısından oldukça yol kat ettiklerini belirten Başkan Kocamaz, "Bildiğiniz gibi Mersin çok önemli bir turizm merkezi. Belki bugüne kadar kentimiz yeterince tanıtılamadığı için turizmde yeterli payı alamıyor. Biz göreve geldiğimiz günden bu yana Tarsus'ta başlattığımız fuarlara katılıp bölgeyi tanıtma çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi ile daha geniş bir ölçekte yapıyoruz. Israrla da bu işe devam etmemiz lazım. Çünkü Mersin bölgenin en eski yerleşim alanı. Tarihin derinliklerinden günümüze gelinceye kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kültürel değeri bünyesinde barındırıyor. Bunların en iyi şekilde tanıtılması lazım. Bir yerel yönetimin görevi sadece mahalli müşterek ihtiyaçlarını gidermek ve yol yapmaktan ibaret olmamalı. O kenti tanıtma konusunda da üzerine düşeni yapmalı. Ayrıca o kent bir barış, huzur ve kardeşlik kentiyse özellikle Mersin gibi çok yoğun göç almasına rağmen bu özelliklerini koruyorsa işsizliği çözmek için yoğun çabalar göstermek gerekir. Turizm emek ağırlıklı bir sektör. Dolayısıyla bu sektörde turist sayısına göre insan çalıştırılıyor. Dolayısıyla işsizliğe çare olacak turizm sektörüne hep birlikte eğilmek mecburiyetindeyiz" dedi.



Mersin'in ilçelerine de yöresel güzelliklerini ve özelliklerini tanıtmaları için yer ayırdıklarını ve destek verdiklerini vurgulayan Kocamaz, "Büyükşehir Belediyesi olarak Mersin'in tanıtıma her yıl ciddi manada bütçe ayırıyoruz ve katkı sunuyoruz. Bu konuda sivil toplum örgütleri bizimle beraber hareket ediyor. Özellikle turizmciler bu konuda üstlerine düşeni yapmaya çalışıyor. Biz de onlara destek vermeye devam edeceğiz. Bugün burada merakla gelip bizim standımızı ziyaret edenler oldu. Demek ki biz kendimizi insanlara anlatmaya başlamışız. Bu tür çalışmaların devamı konusunda da herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Sadece Büyükşehir Belediyesi marifeti ile değil her ilçenin kendilerine özgü yöresel güzelliklerini tanıtması gerekiyor. Zaten standımızda tüm ilçelerimiz için yer ayırıyoruz. İnşallah bu tür faaliyetlerimiz bundan sonra da devam edecek" şeklinde konuştu.



Mersin'de turizm bölgesi ilan edilen 8 yerin olduğunu ancak yatırım yapılmadığı için tanıtım noktasında eksik kaldığını ifade eden Kocamaz, "Bizim sıkıntımız turizm bölgesi ilan edilen bölgelerine yatırımın başlamamış olması. Ben 1994 yılında Tarsus'ta göreve ilk geldiğimde MESİAD'la birlikte Tarsus sahillerinin turizm bölgesi olması için mücadele ettim. Ayrıca Karboğazı kayak merkezi olsun diye çalışmalar başlattık. Geçmişte bu tür yerlerin hiç kimse farkında değildi. Biz bu yerleri fark ettirdik. Ancak yatırım konusunda tek yetkili biz olmadığımız için, bu yerlerin sahibi Kültür ve Turizm Bakanlığı olduğu için oradan çıkacak kararları bekliyoruz. Planları, projeleri hazır. İnşallah bir an evvel bu bölgelerin planları onaylanır ve yatırımcılara teslim edilir. Bizde Büyükşehir Belediyesi olarak bu bölgelerde üzerimize düşen her türlü gayreti göstermeye hazırız. Bu işlerin gecikmemesi gerektiğini vurgulamak istiyorum ve Kültür Bakanlığı yetkililerini göreve davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığından IMF İddiasına Sert Yanıt

İmamoğlu'na "Sana Kafa Atmak İstiyorum" Diyen Vatandaşın Gündeme Getirdiği İntiharla İlgili Belediyeden Açıklama Geldi

Hükümetten Sezeryan Doğuma Karşı Yeni Hamle Geldi

Yargının İstismarcıyla Evlenmesini Reddettiği Kızın Babası: Kızımızı Geri İstiyoruz