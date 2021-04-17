Mersin Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı, adını final grubuna yazdırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Erkek Basketbol Takımı, Asya Kartalları'nı 88-57'lik skorla yenerek, adını final grubuna yazdırdı. Final grubu maçları 19-24 Nisan'da oynanacak.

Büyükşehir GSK, Asya Kartalları'nı yenerek seride 2-1 yaptı. İstanbul'da oynanan maçta Büyükşehir ekibi üstün performans sergiledi. İlk periyottan 23-18'lik skorla çıkan ekip, ikinci periyodu 46-31 bitirdi. İstekli oyununu devam ettiren sporcular üçüncü periyodu 66-41, son periyodu ise 88-57'lik skorla kapattı.

Deplasmanda oynadığı maçta sahadan galip ayrılan Büyükşehir, adını final grubuna yazdırdı. Final grubu maçları 19-24 Nisan'da oynanacak. - MERSİN