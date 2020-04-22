Mersin Büyükşehir Belediyesi, esnafa gıda kolisi ulaştırıyor - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde kent genelinde başlattığı gıda seferberliğiyle sürecin ekonomik sarsıntısını yaşayan esnafa da nefes oluyor. Bu süreçte İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgelerle kepenk kapatmak durumunda kalan 15 bin civarındaki Mersin esnafına Büyükşehir Belediyesi gıda kolisi ulaştırıyor.



Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, korona virüs salgını sürecinde dağıtıma hazır hale getirdiği 165 bin gıda kolisiyle kent genelinde gıda seferberliği başlattı. Dağıttığı gıda kolileriyle sürecin vatandaşlara açtığı ekonomik yaralara merhem olan Büyükşehir Belediyesi, gıda seferberliğinde esnafa da yöneldi. Büyükşehir Belediyesi, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'yle yürüttüğü ortak çalışmayla, kentteki esnafa ilk aşamada 3 bin adet gıda kolisi ulaştırdı. Esnafın ekonomik açıdan çektiği dertlere deva olmayı amaçlayan Büyükşehir, gıda kolisi dağıtımını aralıksız bir şekilde sürdürecek.



Büyükşehir'in ilk aşamada dağıttığı 3 bin adet gıda kolisinin bin 119 adedi Mersin Berberler ve Kuaförler Odası'na ulaştırıldı. Gıda kolisi akışı sürerken, sürecin ekonomik sıkıntılarından yakından etkilenen bin 119 berber ve kuaför gıda kolisini teslim aldı. Mersin Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Doğan Gündüz, meslektaşlarının ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyoruz. Berber ve kuaför esnafına bu zor günlerinde duyarsız kalmadı" dedi. - MERSİN