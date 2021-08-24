Mersin Büyükşehir Belediyesi evleri yangında zarar gören aileye beyaz eşya yardımı yaptı - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yangında evleri zarar gören aileye beyaz eşya yardımında bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Reşadiye Mahallesi'nde çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evleri ve eşyaları zarar gören aileye yardım için çalışma başlatıldı.

Aileye, buzdolabı, çamaşır makinesi ve fırınlı ocak hediye edildi.