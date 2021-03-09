Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Kadın Voleybol Takımı, Play-Off'a hazırlanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Kadın Voleybol Takımı, ligin son maçında deplasmanda Anka Gençlik takımını 3-0 yenerek sezonu galibiyetle kapattı. 35 puan ile ligi 2. sırada tamamlayan Kadın Voleybol Takımı, 17-18 ve 19 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek Play-Off'a hazırlanıyor.

Türkiye 2. Lig Kadınlar Voleybol Ligi'nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, son maçında Anka Gençlik takımını 3-0 yenerek sezonu galibiyetle kapattı. Lig boyunca 14 karşılaşmanın 13'ünden galibiyetle ayrılan Kadın Voleybol Takımı, 35 puan ile ligi 2. sırada tamamladı. Sezon boyunca gerçekleşen karşılaşmalarda oldukça iyi oyun sergileyen GSK Kadın Voleybol Takımı, Play-Off'u garantilemesine rağmen son maçında da işi sıkı tuttu ve Anka Gençlik Takımı karşısında setleri 12-25, 13-25 ve 16-25 alarak kazanan taraf oldu.

35 puan ile ligi 2. sırada tamamlayan ekip, 17, 18 ve 19 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek olan Play-Off maçlarına hazırlanarak bir üst lige çıkmak için mücadele edecek. - MERSİN