Mersin Büyükşehir Belediyesi, günlük 10 bin iftar yemeği dağıtacak - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi, günlük 10 bin iftar yemeği dağıtacak

21.04.2021 10:31
Mersin Büyükşehir Belediyesi, günlük 10 bin iftar yemeği dağıtacak, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayının ilk günü başlattığı günlük 5 bin ücretsiz iftar yemeği dağıtımında kapasite artırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayının ilk günü başlattığı günlük 5 bin ücretsiz iftar yemeği dağıtımında kapasite artırıldı. İçerisinde kavurma, pilav ve tatlı bulunan menüler Ramazan'ın başlangıcından bugüne kadar toplam 47 bin 500 vatandaşa ulaştırıldı. Yemek dağıtımını 5 ilçeye çıkaran Büyükşehir Belediyesi, 7 bin 500'e ulaşan günlük yemek sayısını da 10 bine çıkaracak.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesinin Ramazan ayında başlattığı ücretsiz iftar yemeği dağıtımları günlük 5 binden 7 bin 500 seviyelerine yükseldi. Bugüne kadar 50 bine yakın vatandaşa, içerisinde kavurma, pilav ve tatlı bulunan menüler ulaştırıldı. Tarsus, Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde başlayan hizmete Erdemli ve Silifke ilçeleri de eklendi. Günlük yemek kapasitesinin gelecek haftaya kadar 10 bine çıkarılması ve hizmetin ilerleyen günlerde 13 ilçede yaygınlaştırılması planlanıyor.

Ücretsiz yemek dağıtımını Başkan Seçer duyurmuştu

Büyükşehir Belediye Meclisinin nisan ayı toplantısının ikinci birleşiminde hizmeti duyuran Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "21 noktada Mahalle Mutfaklarımız hizmete devam edecek. Ayrıca Ramazan ayı boyunca hafta sonu da dahil olmak üzere her gün 3 ilçemizin 3 mahallesinde ücretsiz yemek dağıtımı yapacağız" demişti.

Hafta sonu 15 bin yemek dağıtıldı

Ramazan menüsü, Büyükşehir Belediyesi Aşhanesinde günlük olarak hazırlanıyor. Ekipler, araçlara yüklenen paketleri özellikle dezavantajlı mahallelerdeki vatandaşların kapısına kadar ulaştırıyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Engin Yıldırım, bugüne kadar toplam 47 bin 500 ücretsiz iftar yemeği dağıtıldığını belirterek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan'ın ilk gününden itibaren 3 ilçemizden başlamak üzere vatandaşlarımıza ücretsiz olarak iftar yemekleri ikramında bulunuyoruz. Hafta sonu yasaklarını da fırsat bilerek vatandaşlarımıza daha hızlı ve fazla hizmet sunmak adına cumartesi ve pazar günü toplam 15 bin adet yemeğimizi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Erdemli ve Silifke ilçelerimizi de ekledik. Vatandaşlarımızdan çok olumlu tepkiler alıyoruz, bu hizmetten çok memnunlar" dedi.

"Hafta sonuna kadar bu sayıyı 10 bine kadar artırmayı düşünüyoruz"

Yıldırım, gelecek haftaya kadar günlük yemek dağıtım sayısını 10 bine yükseltmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, "Günlük yemek sayımız 7 bin 500'lere kadar ulaştı. Hafta sonuna kadar bu sayıyı 10 bine kadar artırmayı düşünüyoruz. Ayrıca 13 ilçemizde de bu hizmetimizi yaygınlaştırarak Mersin'in her yerindeki vatandaşlarımıza ulaşmak istiyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, günlük 10 bin iftar yemeği dağıtacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi, günlük 10 bin iftar yemeği dağıtacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi, günlük 10 bin iftar yemeği dağıtacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi, günlük 10 bin iftar yemeği dağıtacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi, günlük 10 bin iftar yemeği dağıtacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi, günlük 10 bin iftar yemeği dağıtacak

Büyükşehir Belediyesi, iftar yemeği, Ramazan, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin Büyükşehir Belediyesi, günlük 10 bin iftar yemeği dağıtacak - Son Dakika Ekonomi


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