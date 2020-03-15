Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayvanseverlere ayda 2 ton mama dağıtıyor - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca, kentte bulunan kedi evleri ile köpek besleme odaklarının bakımını üstlenen gönüllülere ayda 2 ton mama dağıttı bildirildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu uygulama hem merkez 4 ilçede hem de kedi evleri ile besleme odakları bulunan diğer tüm ilçelerde yapılıyor. Gönüllüler, Büyükşehir Belediyesi'nin sağlamış olduğu bu hizmetten fazlasıyla memnun olduklarını dile getiriyor. Sokak hayvanlarının düzenli beslenmelerini sağlamak amacıyla mama dağıtımı yapan Büyükşehir Belediyesi, ayrıca hayvanların tedavi ve kısırlaştırma işlemlerini de düzenli olarak gerçekleştiriyor.



"Bu tamamen bir gönül işi"



Hayvanseverlerden Serpil Abaduka, bu işin bir gönül işi olduğunu ifade ederek, Büyükşehir Belediyesinin vermiş olduğu hizmetten duyduğu memnuniyeti ile getirdi. Abaduka, "8 senedir Sanat Parkı'na yardım eden, hayvanları seven bir insanım. Çok güzel bir hizmet. Benim de herkese, belediyelere söylediğim bir hizmet bu. Ben gönüllü olarak işimi gücümü bırakıp, hayvanlara destek veren bir insanım. Çok güzel, çok memnunum. Ben de böyle sokak hayvanlarına mama yardımını kendimden de yapıyorum. Elimden gelenin fazlasını yapıyorum hatta. Belediyeden destek alıyorum. Belediyenin yaptığı hizmetlerden açıkçası memnunum" dedi.



Güven Sitesinde oturan ve sitedeki 2 kedi evinin bakımını üstlenen Zübeyde Kıvanç ise "2 tane kedi evinde toplam 60-70 civarında kediye bakıyoruz. 5 yıldır barınakla birebir çalışıyorum. Ondan öncesinde kendi çapımda bir gönüllüydüm. Bu gerçekten çok iyi bir şey. Bizim üzerimizden çok büyük bir yük aldı açıkçası. Çünkü daha öncesinde çok daha büyük meblağlar ödeyip, tedaviye bu kadar fazla para harcayamıyorduk ya da başka şeylerle bu kadar çok ilgilenemiyorduk. Dolayısıyla kedi ya da köpek mamasının bu şekilde belediye tarafından desteklenmesi aslında gönüllülerden çok büyük bir yük aldı. O yüzden bizi bayağı bir rahatlattı" ifadelerini kullandı. - MERSİN