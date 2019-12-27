Mersin Büyükşehir Belediyesi ilk metro için ihaleye çıktı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi ilk metro için ihaleye çıktı

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 13,4 kilometrelik ilk yer altı raylı sistem için ihaleye çıktıklarını açıkladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ilk metro için ihaleye çıktı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 13,4 kilometrelik ilk yer altı raylı sistem için ihaleye çıktıklarını açıkladı.

Seçer, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2019 yılı 2. Olağanüstü Toplantısı'nda, 9 aylık süre zarfında 985 milyon lira borç ödediklerini söyledi.

Çalışmalarda önceliği, sosyal politikalara verdiklerini belirten Seçer, gelecek yıl özellikle ulaşım alanında büyük projelere imza atacaklarını kaydetti.

Seçer, bunlardan birinin metro çalışması olduğunu belirterek, "Metro ihalesi Elektronik Kamu Alımları Platformu'na girdi. 13,4 kilometrelik yer altı raylı sistem için ihaleye çıkıldı. Lansmanı yılbaşından sonra yapılacak." bilgisini paylaştı.

Mezitli ilçesindeki izinsiz ağaç kesimlerine de değinen Seçer, şunları kaydetti:

"Niye, nasıl, neden kestiler; organize midir, birileri göz mü yummuştur? Yetkili merciler tabii ki bunu araştırıyordur. Ama biz burada ağaç keselim, nasıl olsa belediyeden adamını buluruz, burayı imara açarız, bunları geçsinler. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir muhatap da bulamazlar."

İlçede 74 bin metrekarelik ormanlık alanda kesilen ağaçlarla ilgili soruşturma başlatılmış, olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklanmıştı.

Bölgede, toplamda 1511 ağacın kesildiği tespit edilmişti.

Vahap Seçer, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:34 Kaynak: AA
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