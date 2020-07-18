Mersin Büyükşehir Belediyesi, iş dünyasını yeni normale hazırlıyor - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi, iş dünyasını yeni normale hazırlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi öncülüğünde gerçekleştirilen "Dijital Liderler Mersin'de Projesi" tüm hızıyla devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi öncülüğünde gerçekleştirilen "Dijital Liderler Mersin'de Projesi" tüm hızıyla devam ediyor.

Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı
Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış


İşgücü piyasası koordinasyon kurulu işbirliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında, "yeni normal ve iş hayatı" başlığı altında yapılan çevrimiçi görüşmenin moderatörlüğünü akademisyen ve yazar Dr. Umut Köksal gerçekleştirdi. Akdeniz Orman Ürünleri Üreticileri Derneği (AKOD) Başkanı Tarık Ciğer, TOBB Mersin İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayla Harp, Girişimci İnsan Kaynakları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Pınar Özer ve işgücü piyasası koordinasyon kurulu üyeleri olmak üzere iş dünyasından önemli isimler de görüşmeyi izleyenler arasında yerini aldı. Farklı şehirlerden de iş insanlarının izlediği çevrimiçi görüşmeye 80 kişi katıldı. Dijital liderler Mersin'de projesini değerlendiren Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok, "Mersin Büyükşehir Belediyesi ile iş dünyası arasında köprü vazifesi gören Kariyer Merkezimizle işgücü piyasasına destek olacak birçok çalışma yapıyoruz. 5 ay sürecek bu projede Büyükşehir olarak yeni nesil dijital argümanlarla yeni nesil belediyecilik örneklerini de veriyoruz" diye konuştu.


Kariyer Merkez Müdürü Serkan Özada ise korona virüs salgını sürecinin sadece sosyal hayatı değil, iş hayatını da kökünden değiştirecek dönüşümün tetikleyicisi olduğunu söyledi. Kurumsallaşma, insan kaynakları yönetimi, iş yapma metotları, mesleklerin diğer mesleklere göre geçerliliği, eğitim sistemindeki dönüşüm gibi birçok konu üzerinde artık yeni argümanlarla hareket edilmesi gerekeceğini belirten Özada, "Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ev sahipliğinde 5 ay sürecek olan Dijital Liderler Mersin'de projesiyle yaşanan dönüşüme bölgemizi ve işgücü piyasasını hazırlamaya çalıştık" dedi.


GYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Pamukçu da Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen projeleri izlediklerini belirterek, bu projelerin iş dünyasına rehberlik etmesi açısından örnek teşkil ettiğini ve önümüzdeki dönemde ortak projelere hazır olduklarını ifade etti. Krizlerin hayatın bir parçası olduğunu ifade eden Pamukçu, "Önemli olan krizlere karşı ekonominin hangi çıkış argümanlarına sahip olduğudur. Bugün istihdam büyük bir sorun olarak gözükse de genç işsizlik özellikle çözülmesi gereken en önemli istihdam sorunlarının başında gelmektedir. Gençlerin gelecek kaygısını giderecek koruyucu ve teşvik edici tedbirlerin hayata geçirilmesi önemli. Her sektör üretim ve istihdam açısından önem arz etmektedir. Yaşanan dönem ise bizlere bazı mesajlar vermekte. Eğitim-istihdam ilişkisinde dijital genç nesil değişimin öncüsü olacak" şeklinde konuştu.


AKOD Başkanı Tarık Ciğer ise Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yeni normal olarak adlandırılan bu dönemde bölgedeki kurum ve kuruluşlara yol gösterecek faaliyetlerle ön plana çıkmasının iş dünyası açısından avantaj olduğunu belirtti.


Oturumun moderatörlüğünü gerçekleştiren akademisyen yazar Dr. Umut Köksal da yapılan katma değeri yüksek çalışmalarla kurumların birbirinden öğreneceği çok şey olduğunu ve dijital dönüşümün bir lüks değil zorunluluk haline geldiğini belirtti. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 10:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin Büyükşehir Belediyesi, iş dünyasını yeni normale hazırlıyor - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

16:38 Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam 16:23 Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı 15:56 Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış 15:53 ABD'de 110 yıl sonra ilk defa bir siyahi kadın savaş uçağı pilotu oldu 15:44 Hande Erçel, Murat Dalkılıç'la ayrıldıklarını doğruladı 15:33 MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ayasofya'ya özel yüzük yaptırdı 15:16 TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi 14:12 Son Dakika: Bağcılar'da ekip otosuna silahlı saldırı: Bir polisimiz şehit oldu 13:58 Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı 13:44 Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var 13:31 Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı 13:22 İkna yöntemiyle teslim olan Salih Müslüm'ün yeğeninin emniyetteki fotoğrafı ortaya çıktı 12:44 Yerli otomobil TOGG garajdan çıktı! Gözler, Erdoğan'ın da katılacağı temel atma törenine çevrildi 12:18 Koronavirüste 2. dalgayı yaşayan İran'da Ruhani'den korkutan açıklama: 35 milyon kişinin daha enfekte olmasını bekliyoruz 12:15 Tutuklandığı iddia edilen menajer Ümit Akbulut'tan açıklama: İfade verdim, konu kapandı
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
16:38
Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı
16:23
Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış
15:56
ABD'de 110 yıl sonra ilk defa bir siyahi kadın savaş uçağı pilotu oldu
15:53
Hande Erçel, Murat Dalkılıç'la ayrıldıklarını doğruladı
15:44
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ayasofya'ya özel yüzük yaptırdı
15:33
TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi
15:16
Son Dakika: Bağcılar'da ekip otosuna silahlı saldırı: Bir polisimiz şehit oldu
14:12
Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı
13:58
Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var
13:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 16:56:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin Büyükşehir Belediyesi, iş dünyasını yeni normale hazırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]