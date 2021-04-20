Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, eTwinning projesiyle 5 ülkeye ulaştı - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, eTwinning projesiyle 5 ülkeye ulaştı

20.04.2021 10:42
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, eTwinning projesiyle 5 ülkeye ulaştı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, Avrupa eTwinning projesi çerçevesinde Türkiye, Portekiz, Hırvatistan, Romanya ve Litvanya olmak üzere 5 ülkeden 80'den fazla kişinin katıldığı Girişimci Meslek Atölyesi programının moderatörlüğünü yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, Avrupa eTwinning projesi çerçevesinde Türkiye, Portekiz, Hırvatistan, Romanya ve Litvanya olmak üzere 5 ülkeden 80'den fazla kişinin katıldığı Girişimci Meslek Atölyesi programının moderatörlüğünü yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, iş arayan, öğrenci ve işverenlere yönelik çalışmalar gerçekleştiren Kariyer Merkezi, yeni bir çalışmaya daha imza attı. Avrupa eTwinning projesi çerçevesinde Türkiye, Portekiz, Hırvatistan, Romanya ve Litvanya olmak üzere 5 ülkeden 80'den fazla kişinin katılım gösterdiği Girişimci Meslek Atölyesi programını Kariyer Merkezi başarılı bir şekilde modere etti.

Avrupa okullarının bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak iş birliğini teşvik etmeyi amaçladığı bir Avrupa Komisyonu girişimi olan eTwinning projesine Arpaçbahşiş ve Kasım Ekenler Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ev sahipliği yaptı. Türkiye'den 7, Avrupa'dan ise 5 meslek lisesinin öğretmen, öğrenci ve velilerini hedef alan projede Mesleki Girişimcilik Atölyesi oturumunun moderatörlüğünü Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada yaptı. Yabancı konukların yoğun talep gösterdiği oturum Türkçe ve İngilizce olarak gerçekleşti.

Endüstri 4.0, Yeni Nesil Girişimcilik ve kariyer konuşuldu

Serkan Özada, proje kapsamında Covid-19 pandemi sürecinde değişen dünya ve değişimin işveren ve iş arayanlar üzerindeki etkileri olarak iki konu belirlediklerini ifade etti. Özada, Büyükşehir Belediyesi olarak dijitalleşme konularında farkındalık çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Aslında 2000'li yıllardan beri bu değişim vardı. Pandemi süreci ve dijitalleşme ile daha çok hızlanan bir süreçten bahsediyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde kamu kuruluşları, ticaret odaları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ortak hareket ederek Mersin'de ve Türkiye'de dijitalleşme konularında, firmaları, kurumları dönüştürme üzerine farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesinde yapılan otomasyon çalışmaları da buna örnek olarak gösterilebilir. Özellikle vatandaşlar ile belediye arasındaki bütün yapıyı otomasyona çevirerek süreçlerin otomasyonu için çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

"Yerel birliktelikler kadar ulusal ve uluslararası işbirlikleri de önemli"

Dijital dönüşüm konusunda oluşturulacak farkındalığın iş birliği ile daha güçlü olacağını vurgulayan Özada, "Hiçbir kurum bunu tek başına yapamaz, ancak iş birliği ile gerçekleşebilir. Kariyer Merkezimiz koordinesinde kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, odalar ve üniversitelerden oluşan bir birliktelik sağladık. Bu birliktelikle dijital dönüşüm konusuna çalışıyoruz. Yerel birliktelikler kadar ulusal ve uluslararası iş birlikleri de önemli" diye konuştu.

"Dijital yetkinliklere sahip olan gençlere ihtiyacımız var"

Program katılımcılarından Akademisyen, Yazar ve Dijital Dönüşüm Lideri Dr. Umut Köksal da endüstri ile insan hayatına giren teknolojileri ve bunların iş yaşamı üzerindeki getirilerini anlattı. Köksal, "Endüstri 4.0 ile hayatımıza giren teknolojiler neler? Nesnelerin interneti, yapay zeka, mobil teknolojiler, robot teknolojiler, hiper otomasyon gibi çok sayıda teknoloji hayatımıza girdi. Endüstri 4.0 işverenlerimizin adaylardan, öğrencilerden beklentileri nasıl değişti? Dijital yetkinliklere sahip olan gençlere ihtiyacımız var. Hangi eğitim kurumunda olursak olalım teknolojik yetkinlikleri yerleştiriyor olmamız gerekiyor. Her şey dijital ortamda akıyor. Üniversite bilgisi yetmiyor, tek dil bilmek yetmiyor. Gençlerin kendilerini güncel tutmaları çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Z kuşağı kendini geliştireceği bir ortam istiyor"

Çağ Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Eda Kayhan ise gelişen teknoloji ile iş arayanların kriterlerinin de değiştiğini vurgulayarak, "Yeni Normal diye bir kavram var. Z kuşağı biraz daha esneklik istiyor ve işvereninden iş ortamında da kendini geliştireceği bir ortam istiyor. Sabah 08.00, akşam 17.00 mesai saatleri yerine bir işi esnek mesai saatlerinde yapmak istiyorlar. Yaşam boyu eğitim anlayışı çerçevesinde hayata bakıyorlar. Çalışma alanlarında dinlenme koltukları, spor yapacakları alanlar gibi talepler birçok firma tarafından değerlendirilmekte" dedi. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, eTwinning projesiyle 5 ülkeye ulaştı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, eTwinning projesiyle 5 ülkeye ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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