Mersin Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında gerginlik (1) - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, belediye meclis toplantısını takip eden ve görüntü almak için ön sıralara yaklaşan basın mensuplarına yönelik ifadeleri gerginliğe neden oldu.

Seçer başkanlığında, Kongre ve Sergi Sarayı'nda kasım ayı meclis toplantısı birinci birleşiminde, gündem maddeleri görüşülüp karara bağlandı.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın, gündem dışı konuşmasında, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü yönetmeliğine ilişkin açıklamaları sırasında gösterdiği belgeleri görüntülemek için basın mensupları ön sıralara doğru yöneldi.

Bu sırada araya giren Seçer, basın mensuplarının toplantıyı salon düzeninde kendilerine ayrılan yerden takip etmelerini istedi.

Gültak'ın, "Fotoğraf alsınlar başkanım" şeklindeki ifadesini üzerine sözlerini sürdüren Seçer, "Hayır. Basın mensupları yerine geçsin. Bu salon onun için kuruldu. Lütfen yerinize. Burası Dingo'nun ahırı değil ki böyle kafanıza göre... Geçin yerinize. Burası şov, gösteri salonu değil. Meclisin kuralları, yönetmeliği vardır." dedi.

Toplantıya ara verildi

Cumhur İttifakı üyelerinin "Gazeteciler işlerini yapıyorlar" şeklindeki konuşmalarının ardından Seçer tepkisini sürdürerek, "Burası sizin yeriniz değil. Basının yeri (arka bölümü göstererek) orası. Görevliler müdahale edebilir mi? Toplantıya 5 dakika ara veriyorum." ifadesini kullandı.

Bu sırada bazı meclis üyelerinin duruma tepki göstermesi üzerime Seçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görevliler görevini yapsın. Görevliler görevini yapmıyor. Orada basının yeri ayrılmış. Basın mensupları burayı terk etsin. Burayı siz yönetmiyorsunuz. Bu meclis yönetmeliğine aykırı arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Basın mensupları yerine. Ben salonu dahi boşaltabilirim. Lütfen salonu boşaltın. Sadece meclis üyeleri ve bürokratların dışındakiler, meclis salonunu boşaltın. Meclis yönetmeliğinde, meclis salonunda sadece meclis üyeleri ve bürokratlar olur. Diğer bütün misafirler başkanın ukdesindedir. Herkesi dışarı alalım."

Ara verilen toplantıya, yaklaşık 1 saat sonra devam edildi.

Seçer, aradan sonra yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Başta TBMM'de olmak üzere her belediye meclisinde bir düzen vardır. Meclis toplantı salonuna meclis üyeleri, yani parlamentoda milletvekilleri, belediyelerde ise belediye meclis üyeleri ve konunun ilgili bürokratları dışında kimse giremez. Sadece kavaslar, salondaki düzeni sağlamak ve hizmeti yerine getirmekle görevlidir. Onun dışında kimse meclis salonuna giremez. Polis giremez. Meclis üyesi olmayan kimse giremez. Ben de bu düzeni burada sağlamaya çalışıyorum. Burada canlı yayın yapan kamera var. İtiraz eden Akdeniz Belediye Başkanı'nın da kamerası var. Çekimini yapıyor. Toplantıdan önce salon görevlilerinden şunu istedim; yeni salonda yeni düzen sağlanırken zaten meclis üyelerimiz, belediye başkanlarımız konuşmalarıyla ilgili video görüntülerini kameralar marifetiyle alabilirler. Televizyon zaten bunu naklen yayınlıyor. Basın yayın dairemizin fotoğrafçısı da konuşan meclis üyelerine fotoğraf hizmeti verebilir."