Üye Girişi
Mersin Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında gerginlik (1) - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında gerginlik (1)

09.11.2021 16:49

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, belediye meclis toplantısını takip eden ve görüntü almak için ön sıralara yaklaşan basın mensuplarına yönelik ifadeleri gerginliğe neden oldu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, belediye meclis toplantısını takip eden ve görüntü almak için ön sıralara yaklaşan basın mensuplarına yönelik ifadeleri gerginliğe neden oldu.

Seçer başkanlığında, Kongre ve Sergi Sarayı'nda kasım ayı meclis toplantısı birinci birleşiminde, gündem maddeleri görüşülüp karara bağlandı.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın, gündem dışı konuşmasında, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü yönetmeliğine ilişkin açıklamaları sırasında gösterdiği belgeleri görüntülemek için basın mensupları ön sıralara doğru yöneldi.

Bu sırada araya giren Seçer, basın mensuplarının toplantıyı salon düzeninde kendilerine ayrılan yerden takip etmelerini istedi.

Gültak'ın, "Fotoğraf alsınlar başkanım" şeklindeki ifadesini üzerine sözlerini sürdüren Seçer, "Hayır. Basın mensupları yerine geçsin. Bu salon onun için kuruldu. Lütfen yerinize. Burası Dingo'nun ahırı değil ki böyle kafanıza göre... Geçin yerinize. Burası şov, gösteri salonu değil. Meclisin kuralları, yönetmeliği vardır." dedi.

Toplantıya ara verildi

Cumhur İttifakı üyelerinin "Gazeteciler işlerini yapıyorlar" şeklindeki konuşmalarının ardından Seçer tepkisini sürdürerek, "Burası sizin yeriniz değil. Basının yeri (arka bölümü göstererek) orası. Görevliler müdahale edebilir mi? Toplantıya 5 dakika ara veriyorum." ifadesini kullandı.

Bu sırada bazı meclis üyelerinin duruma tepki göstermesi üzerime Seçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görevliler görevini yapsın. Görevliler görevini yapmıyor. Orada basının yeri ayrılmış. Basın mensupları burayı terk etsin. Burayı siz yönetmiyorsunuz. Bu meclis yönetmeliğine aykırı arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Basın mensupları yerine. Ben salonu dahi boşaltabilirim. Lütfen salonu boşaltın. Sadece meclis üyeleri ve bürokratların dışındakiler, meclis salonunu boşaltın. Meclis yönetmeliğinde, meclis salonunda sadece meclis üyeleri ve bürokratlar olur. Diğer bütün misafirler başkanın ukdesindedir. Herkesi dışarı alalım."

Ara verilen toplantıya, yaklaşık 1 saat sonra devam edildi.

Seçer, aradan sonra yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Başta TBMM'de olmak üzere her belediye meclisinde bir düzen vardır. Meclis toplantı salonuna meclis üyeleri, yani parlamentoda milletvekilleri, belediyelerde ise belediye meclis üyeleri ve konunun ilgili bürokratları dışında kimse giremez. Sadece kavaslar, salondaki düzeni sağlamak ve hizmeti yerine getirmekle görevlidir. Onun dışında kimse meclis salonuna giremez. Polis giremez. Meclis üyesi olmayan kimse giremez. Ben de bu düzeni burada sağlamaya çalışıyorum. Burada canlı yayın yapan kamera var. İtiraz eden Akdeniz Belediye Başkanı'nın da kamerası var. Çekimini yapıyor. Toplantıdan önce salon görevlilerinden şunu istedim; yeni salonda yeni düzen sağlanırken zaten meclis üyelerimiz, belediye başkanlarımız konuşmalarıyla ilgili video görüntülerini kameralar marifetiyle alabilirler. Televizyon zaten bunu naklen yayınlıyor. Basın yayın dairemizin fotoğrafçısı da konuşan meclis üyelerine fotoğraf hizmeti verebilir."

Mersin Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında gerginlik (1)
Mersin Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında gerginlik (1)
Mersin Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında gerginlik (1)
Mersin Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında gerginlik (1)
Mersin Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında gerginlik (1)

Sergi Sarayı, Vahap Seçer, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında gerginlik (1) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Nefes almakta zorluk çeken Ivana Sert'in Covid testi pozitif çıktı 18:05 Nefes almakta zorluk çeken Ivana Sert'in Covid testi pozitif çıktı Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı 17:54 Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı Asgari ücretlilere Bakan Bilgin'den söz: İnsanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız 17:38 Asgari ücretlilere Bakan Bilgin'den söz: İnsanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız
Malatya'da çöken bina ile ilgili korkunç iddia ortaya atıldı 17:32 Malatya'da çöken bina ile ilgili korkunç iddia ortaya atıldı Serdar Gürler, Milli Takım'a Barış Alper'in alınmasına çok sinirlendi: Adaletsizler! 17:12 Serdar Gürler, Milli Takım'a Barış Alper'in alınmasına çok sinirlendi: Adaletsizler! Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var 16:41 Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var
Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur 16:07 Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok 15:09 Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok

Son Dakika Haberleri
18:05 Nefes almakta zorluk çeken Ivana Sert'in Covid testi pozitif çıktı
18:02 Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılmak istiyor! Yönetim ne yapacağını bilemez halde
17:53 Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı
17:45 Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor
17:38 Asgari ücretlilere Bakan Bilgin'den söz: İnsanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız
17:36 Malatya'da çöken 2 katlı binaya ait görüntüler ortaya çıktı
17:31 Malatya'da çöken bina ile ilgili korkunç iddia ortaya atıldı
17:18 Son Dakika: Malatya'da bina çöktü! Göçük altında kalanların olduğu ihtimaline karşı arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı
17:11 Serdar Gürler, Milli Takım'a Barış Alper'in alınmasına çok sinirlendi: Adaletsizler!
17:07 Kocaeli'de yaşanan korkunç kazada servis minibüsünün sürücüsü hala araçtan çıkarılamadı
İntihar etmek için çatıya çıkan kadın korku yarattı! Polis ekipleri ölümün kıyısından aldı İntihar etmek için çatıya çıkan kadın korku yarattı! Polis ekipleri ölümün kıyısından aldı         
18:10
Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılmak istiyor! Yönetim ne yapacağını bilemez halde Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılmak istiyor! Yönetim ne yapacağını bilemez halde         
18:02
Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor         
17:45
Malatya'da çöken 2 katlı binaya ait görüntüler ortaya çıktı Malatya'da çöken 2 katlı binaya ait görüntüler ortaya çıktı         
17:36
Son Dakika: Malatya'da bina çöktü! Göçük altında kalanların olduğu ihtimaline karşı arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı Son Dakika: Malatya'da bina çöktü! Göçük altında kalanların olduğu ihtimaline karşı arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı         
17:19
Son Dakika: Altının gram fiyatı 572 lirayla rekor tazeledi Son Dakika: Altının gram fiyatı 572 lirayla rekor tazeledi         
17:03
Eda Ece, sosyal medya hesabından Eda Ece, sosyal medya hesabından "Kocam ve sevgilisi" notuyla fotoğraf paylaştı         
16:10
Avukatı öldüren sanıktan şaşırtan sözler: Savunma yapacak psikolojide değilim Avukatı öldüren sanıktan şaşırtan sözler: Savunma yapacak psikolojide değilim         
15:59
Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var         
14:42
Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi         
14:04
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Dünya bunu konuşuyor Dünya bunu konuşuyor "Mars'ta doğdum" diyen çocuğun anlattıkları ürküttü         
13:40
Güzel manken Ece Gürsel'den Güzel manken Ece Gürsel'den "Evlilik dışı çocuk yapar mısın?" sorusuna çok net cevap         
13:26
Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu         
12:23
8 kişinin öldüğü Travis Scott konseri sonrası Fortnite, Travis Scott'ı oyundan kaldırdı 8 kişinin öldüğü Travis Scott konseri sonrası Fortnite, Travis Scott'ı oyundan kaldırdı         
10:45
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 18:17:20. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında gerginlik (1) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement