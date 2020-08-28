Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde bin 187 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden İmar İnşaat A.Ş. ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında bin 187 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye göre İmar İnşaat A.Ş.'de en düşük işçi maaşı 3 bin 300 TL oldu.

Genel-İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, toplu iş sözleşmesi sürecinin geciktiğini ancak ortaya doğru zemine oturan, işçinin lehine olan bir toplu iş sözleşmesinin çıktığını söyledi. 2019 yılının Ocak ayında, seçimlerden önce bir eylem yaptıklarını, açıklamaya Başkan Vahap Seçer'in de katıldığını hatırlatan Kemal Göksoy, "O zaman bir ricada bulunduk. 'Başkan olursanız emekten yana tavrınızı görmek istiyoruz' dedik. Başkan Vahap Seçer de o zaman 'kuşkunuz olmasın, demokratik, eşitlikçi bir şekilde işçinin, emekçinin hakkının adresi Vahap Seçer'dir' dedi. Geldiğimiz noktada her türlü zorluğa rağmen Vahap Seçer, eşitlikçi, demokratik bir yaklaşımla toplu iş sözleşmemize katkı sunmuştur ve elinden geleni yapmıştır. Belediye başkanımıza verdiği sözü tuttuğu için teşekkür ediyorum" dedi. Göksoy, imzalanan sözleşme uyarınca İmar İnşaat A.Ş. bünyesinde çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi işçilerinin en düşük maaşının 3 bin 300 lira olacağını kaydetti.

İmar İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uyan da Başkan Seçer'in kendilerine bu konuda talimat verdiğini belirterek, "Lütfen emekçilerin hakkını, hukukunu koruyacak şekilde masada olunuz' demişti. Belki biraz geç oldu ama doğrusu oldu. Sizlerin adına doğru, haklı ne kadar karar varsa bunları birlikte konuştuk ve metin haline getirdik. Bu sürece katkı sunan Başkana ve yöneticilere teşekkür ediyorum. Bunun sonunda kazanan emekçi kardeşlerimiz oldu" diye konuştu.

Sözleşmeyle işçilerin ücretlerinde ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapıldığını belirten Uyan, haftalık çalışma saatinin 40 saate düşürüldüğünü, işçilere aylık 400 lira gıda yardımı yapılmasının, yılın belirli günlerinde ikramiye verilmesinin sözleşmede yer aldığını kaydetti. Uyan, "Üniversite kazanan çocuğu olan işçiye, her çocuk için ilk yıl 275 lira, ikinci yıl için de 300 lira ödeme yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar İnşaat A.Ş.'yi alın teriyle, emeğiyle çalışan işçinin hakkının, hukukunun korunduğu, çalışma barışının olduğu, işçinin örgütlenme ve kendini geliştirme hakkının garanti altına alındığı, işçinin yasalardan gelen tüm haklarını istisnasız kullanabildiği bir kurum haline getirdik. Bu sözleşme ile bunu resmileştirdik" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imza altına alındı. Genel-İş üyesi işçiler yeni sözleşme ile elde ettikleri hakları davul çaldırarak ve meşaleler yakarak kutladı. - MERSİN