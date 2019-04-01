Son Dakika Haberleri: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Vahap Seçer Dönemi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Vahap Seçer Dönemi

28 dakika önce

MERSİN'de Büyükşehir Belediye Başkanı, resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Vahap Seçer oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Vahap Seçer Dönemi, System.String[]
MERSİN'de Büyükşehir Belediye Başkanı, resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Vahap Seçer oldu. Adliye önünde bir açıklama yapan Seçer, "CHP, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmıştır. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kent genelinde kurulan 4 bin 146 sandıkta 1 milyon 281 bin 570 seçmen oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Mersin Adliyesi'ne gelen ve burada basın mensuplarına bir açıklamada bulunan Seçer, "Ayrı kurduğumuz sistemde sandıklardan çıkan sonuçları sistemimize giriyoruz ve şuanda da henüz yüzde 100'ünü tamamlamadık ama yüzde 80'inin üzerinde veri girişi neticesinde yaklaşık aramızda yüzde 8'lik bir fark görülüyor. 1 ya da 1.5 saat sonra bütün veri girişleri gerçekleşecek. Bu fark 8 olur, 7 olur 10 olur ama CHP, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmıştır. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

İlçe halkı tarafından güven tazeleyip üst üste 2'nci kez seçilme başarısı gösteren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise "Bugün Türkiye'de, Mersin'de, Mezitli'de bir demokrasi bayramı yaşandı. Halkın en doğru verdiğine inanıyorum. Halkın iradesine güvenmek gerekir. Mersin ve Mezitli halkına gösterdikleri duyarlılıktan dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

CHP Yenişehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Abdullah Özdemir de "Yenişehir'de bizi, büyükşehirde de Sayın Vahap Seçer'i seçmeleri konusunda halkımızdan talepte bulunmuştuk. Şimdi onlar bu görevi bize verdi. Bundan sonra görev ve sorumluluk bizim" dedi.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:06 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Vahap Seçer, Mersin, Güncel
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