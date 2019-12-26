Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Adana'ya dost eli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Adana'ya dost eli - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Adana'ya dost eli

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, sağanak yağışlar sonrasında sel felaketi yaşanan Adana'da başlatılan tahliye çalışmalarında görev aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Adana'ya dost eli, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, sağanak yağışlar sonrasında sel felaketi yaşanan Adana'da başlatılan tahliye çalışmalarında görev aldı.


Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ'nin afet arama kurtarma ekibi, 4 adet vidanjör, 4 adet çift kabinli araç, 1 adet transit araç, su tahliyesinde kullanılacak olan 18 adet motopomp ile Adana'da yürütülen çalışmalara dahil olarak, afet nedeniyle başlatılan tahliye çalışmalarına katıldı. MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, Adana'nın son dönemlerin en yoğun yağışını aldığını belirterek, "Komşu ilimiz olan Adana'da böyle bir afet yaşanırken elbette bizim duyarsız kalmamız söz konusu olamazdı. Biz de MESKİ olarak zor durumda kalan vatandaşlarımızın yanındayız. Can ve mal kaybı yaşanmasını önlemek adına Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve kendi ekiplerimizle gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Ancak biz Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ Genel Müdürlüğü olarak her zaman bu tür afetlere karşı tedbirli olmaya devam ediyoruz. Bölgemizde bir daha böyle afetler yaşanmaması adına gerekli ön hazırlıkları yapıyoruz. Sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve tüm Adana halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:49 Kaynak: İHA
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