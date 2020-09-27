Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden badem üreticilerine makine desteği - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden badem üreticilerine makine desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesince, badem yetiştiriciliğinde önemli bir konumda olan Gülnar ilçesindeki üreticilere badem soyma makinesi desteğinde bulunulduğu bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden badem üreticilerine makine desteği, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesince, badem yetiştiriciliğinde önemli bir konumda olan Gülnar ilçesindeki üreticilere badem soyma makinesi desteğinde bulunulduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarım sektörüne verilen destekler artarak devam ediyor. Bu kapsamda badem üretiminde söz sahibi olan Gülnar ilçesindeki 4 mahallede kullanılmak üzere 2 badem soyma makinesi hasat öncesi badem üreticilerine ulaştırıldı. Bereket Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Çukurasma, Bereket, Üçoluk ve Tozkovan mahallelerinde kullanılmak üzere Gülnar Çukurasma-Tozkovan -Üçoluk Kuş Üzümü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine teslim edilen badem soyma makineleri, çiftçilerin geçtiğimiz yıllara oranla işlemlerini daha hızlı tamamlamasını sağlıyor. Badem soyma makineleri ile birlikte eski teknikler ile yapılan tarımsal faaliyetler artık teknolojik imkanlar ile daha hızlı ve kaliteli gerçekleştiriliyor.

Çiftçiler, hem zamandan tasarruf ediyor hem de ürün kalitesini arttırıyor

Badem üreticileri, önceki yıllarda badem soyma işleminin günlerce sürdüğünü ancak kendilerine tahsis edilen makineler ile hem zamandan tasarruf ettiklerini hem de ürün kalitesini artırdıklarını söyledi. Bereket Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Ali Şahin, badem soyma makinesinin mahallelerine yaklaşık bir ay önce teslim edildiğini ifade ederek, "Makine, yaklaşık 3 dakikada 1 çuval kabuklu bademi temizliyor. Günlük olarak 200 çuval badem temizliyoruz. Köydeki bütün vatandaşlarımız da bu makinadan faydalandı. Önce el bademi olarak nitelendirilen badem çeşitlerini temizledik, ardından ise sert kabukluları temizledik. Daha önce ellerimiz ile temizliyorduk. Ama makine geldikten sonra çok rahatladık" dedi.

"Üretilen bademi Başkanımızın bize verdiği makine ile temizleyeceğiz"

Gülnar Çukurasma-Tozkovan-Üçoluk Kuş Üzümü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Er, kış aylarında talep ettikleri badem soyma makinesinin ağustos ayında kendilerine teslim edildiğini ifade ederek, "Kooperatifimiz 3 mahalleden oluşuyor. Badem ve kuş üzümü üretimi çok fazla olduğundan mahallemizde üretilen bademleri burada soyacağız. Badem üretimi 20 bin tonun üzerinde ve hatta 30 bin tona da çıkabilir. Halkımız sürekli bu iş üzerinde kendisini geliştirmeye çalışıyor. Şu ana kadar üretilen bademi Başkanımızın bize verdiği makine ile temizleyeceğiz. Halkımız Başkanımıza teşekkür ediyor" diye konuştu. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden badem üreticilerine makine desteği
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden badem üreticilerine makine desteği
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden badem üreticilerine makine desteği
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden badem üreticilerine makine desteği

Makine, Gülnar, Mersin, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 12:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden badem üreticilerine makine desteği - Son Dakika Ekonomi

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