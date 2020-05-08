Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden ilkokula trafik eğitim parkı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden ilkokula trafik eğitim parkı - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden ilkokula trafik eğitim parkı

1 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2-8 Mayıs tarihleri arasında kutlanan 'Trafik Haftası' dolayısıyla Güneş İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler için 'Trafik Eğitim Parkı' hazırladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden ilkokula trafik eğitim parkı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2-8 Mayıs tarihleri arasında kutlanan 'Trafik Haftası' dolayısıyla Güneş İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler için 'Trafik Eğitim Parkı' hazırladı.


Türkiye genelinde her yıl mayıs ayının ilk haftası kutlanan 'Trafik Haftası' dolaysıyla Mersin Valiliği tarafından bu yıl pilot okul seçilen ve Akdeniz ilçesinde yer alan Güneş İlkokulu'nda, trafik konusunda çocuklarda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalar yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi, okulda ihtiyaç duyulan tüm fiziki koşulları da yeniledi.


İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu da tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi. İncelemeye, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis memurları da eşlik etti.


Okul, baştan aşağı yenilendi


Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Trafik Eğitim Parkı'nın yanı sıra gerçekleştirdiği yeni düzenlemelerle Güneş İlkokulu'nu hem öğrenciler hem de öğretmenler için daha güvenli ve kullanışlı hale getirdi. Çalışmalar kapsamında çocuklar için kumdan oyun alanı yapıldı ve kenarları telle çevrilerek, güvenli hale getirildi. Okulun toprak zeminli alanlarına gül dikildi, ağaçlar budandı, toprak zeminli alan da telle çevrildi. Okulun bahçesine saksılar yerleştirildi. Kullanıma elverişsiz prefabrik güvenlik kulübesi kaldırılıp, yerine betondan bir kulübe yapıldı. Büfe ve kantin alanları yenilenip, öğretmenler için açık havada bir dinlenme alanı oluşturuldu.


Okulun bahçesine çocukların dinlenebilmesi için banklar konuldu. Dış cephesinde kısmi boyama çalışması yapılan okulun bahçe zemininde asfalt çalışması gerçekleştirildi. Okul önüne yaya geçidi gibi trafik güvenliği için gerekli çizgiler çizildi. Okul içerisinde dolaplardan duvarlara kadar birçok alanda onarım çalışması yapıldı. Kısmen paslı olan merdiven tırabzanları onarıldı. Okulda çocuklar için tehlike oluşturan su giderlerinin üstü kapatıldı.


"Çocuklarımız, okula çok daha mutlu gelip, gidecek"


Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, 'Trafik Haftası'nı etkinliklerle kutlamayı planladıklarını ancak pandemi sürecinden dolayı ertelendiğini ifade ederek, "Çocuklarımızın yeni eğitim-öğretim dönemi geldiğinde bambaşka bir okula gelmiş gibi hissedeceklerini düşünüyorum. Çocuklarımızın göreceği eğitim ortamının fiziki şartlarının çok iyi olmasından dolayı son derece mutlu oluyorum. Güzel bir şeye vesile olduğumuza inanıyorum. Başkanımızın direktifleriyle güzel bir iş çıkarttığımıza inanıyorum. Mahalle halkının da bu konuyla ilgili son derece olumlu bir bakışı olduğunu da biliyorum" dedi. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Trafik Haftası, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 11:31 Kaynak: İHA


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