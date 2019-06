Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaz konserleri başladı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kızkalesi, Susanoğlu, Yemişkumu ve Kocahasanlı sahil bandında her hafta sonu Kent Orkestrası ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarına bağlı ses sanatçılarının halkla bulaşacağı yaz konserleri düzenleyecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaz konserleri başladı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen konserler, yoğunluk yaşanan Kızkalesi, Susanoğlu, Yemişkumu ve Kocahasanlı sahil bandında temmuz ayı sonuna kadar her cuma ve cumartesi akşamları gerçekleştirilecek. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Kent Orkestrası ve ses sanatçılarının yaz dönemi boyunca sahne alacakları konserlerle Mersinlilerin kültür ve sanat faaliyetleriyle buluşması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi'nin, bu tür etkinlikleri kentin her köşesine yaymayı amaçladığı bildirildi.



Belediyenin tamamen kendi öz kaynakları ve personeliyle gerçekleştirdiği ilk konserde sanatçılar, seslendirdikleri parçalarla Özgecan Aslan Barış Meydanı'nı dolduran Mersinlilere coşkulu anlar yaşattı. - MERSİN

