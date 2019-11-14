Mersin Büyükşehir Belediyesi okullarda süt dağıtımına başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, yöre çiftçisinden kooperatifler aracılığıyla toplanan süt, kendi kaynaklarınca paketlenerek ilkokullarda ücretsiz olarak öğrencilere dağıtılmaya başlandı.



Okullarda süt dağıtımıyla ilgili altyapı çalışmalarını titizlikle sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, çalışmaları tamamlayarak 'Süt senin gurur Mersin'in' projesi kapsamında, 3 ilçedeki okullarda ücretsiz süt dağıtımına başladı. Ekipler, 3 ilçedeki 33 okulda eğitim alan 26 bin 500 öğrenciye eşzamanlı olarak sütleri ulaştırıyor.



"Derslerinizi çalışın, spor yapın, kitap okuyun"



Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'ndeki Hatice Uluğ İlkokulu'nda yapılan süt dağıtımına katıldı. Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve Şevket Sümer Mahallesi Muhtarı Abdulbaki Esen ile birlikte öğrencilere süt dağıtan Seçer, ilk olarak 3-I sınıfı öğrencileriyle buluştu. Seçer, "Belediyemizin 'Süt senin gurur Mersin'in projesi kapsamında ben de süt dağıtımında bulunmak istedim. Anasınıflarında, birinci sınıf ile dördüncü sınıflar arasındaki sınıflarda öğrencilere haftada 2 gün, toplamda 53 bin paket süt dağıtacağız. Amacımız çocuklarımızın gelişme çağında hayvansal protein almasına, sağlıklı beslenmesine katkı sağlamak. Bu yıl 3 ilçede süt dağıtımı yapacağız. Önümüzdeki yıl daha fazla öğrenciye ulaşacağız. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. Derslerinizi çalışın, spor yapın, kitap okuyun" dedi.



Milli Eğitim Müdürü Koca'dan teşekkür



Mersin Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 3 ilçede 25 bin 500 öğrenciye süt dağıtımı yapacağını hatırlatarak, "Sağlıklı yaşam, sağlıklı zihinler, sağlıklı beslenme ile vücut bulur. Belediye Başkanı Vahap Seçer'e bu konudaki çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Öğrenciler sevgi gösterileriyle uğurladı



Başkan Vahap Seçer ve Milli Eğitim Müdürü Adem Koca konuşmaların ardından 3-I sınıfı öğrencilerine süt dağıttı. Sınıfın öğrencilerinden Samet Şos, Başkan Seçer'e sarılarak sohbet etti. Minik Samet, Başkan Seçer'in "Büyüyünce ne olacaksın?" sorusuna, "Süper akıllı telefon yapacağım" diyerek yanıt verdi. 3-I sınıfı öğrencileri de hep bir ağızdan, aynı zamanda işaret dilini de kullanarak "Atatürk çocukları" adlı şarkıyı söyledi.



Seçer, daha sonra 3-H sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi ve sütlerini dağıttı. Öğrenciler Başkan Seçer'den okulun bahçesine basketbol potası yaptırmasını istedi. Başkan Seçer ile tokalaşmak için adeta birbirleriyle yarışan minikler, "En büyük başkan bizim başkan" diye tempo tutarak Seçer'i uğurladı.



Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Süt senin gurur Mersin'in projesi ile piyasadan hazır süt alınıp dağıtılmıyor. Üreticiden doğrudan açık süt alıp işlemeye, paketlemeye ve dağıtmaya dayanan proje, bu yönüyle benzer projelerden ayrılıyor. Projeyle hem çocukların sağlıklı beslenmesine katkı sunulması hem de Mersinli küçük üretici ve üretici kooperatiflerinin desteklenmesi öngörülüyor.



Proje bu yıl Akdeniz ilçesinde 17, Tarsus ilçesinde 9, Toroslar ilçesinde 7 olmak üzere 33 okulda yürütülecek. - MERSİN