Mersin Büyükşehir Belediyesi, pandemide 1 milyon paket yemek dağıttı - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi, pandemide 1 milyon paket yemek dağıttı

12.05.2021 10:33
Mersin Büyükşehir Belediyesi, pandemide 1 milyon paket yemek dağıttı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, salgının Türkiye'de de etkisini gösterdiği 2020 Mart ayından bu yana geçen 14 ayda toplam 1 milyon kişiye günlük sıcak yemek ulaştırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, salgının Türkiye'de de etkisini gösterdiği 2020 Mart ayından bu yana geçen 14 ayda toplam 1 milyon kişiye günlük sıcak yemek ulaştırdı. Dağıtım ekipleri, 1 milyonuncu yemeği öğle saatlerinde 73 yaşındaki Menşuriye Eşiyok ile 87 yaşındaki Hüsamettin Eşiyok çiftinin evine ulaştırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi, 2020 Mart ayında yemek üretim kapasitesini artırarak ihtiyaç sahibi yüz binlerce vatandaşa ücretsiz yemek ulaştırdı. Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl mart ayında günlük bin 500 seviyelerindeki yemek üretim kapasitesini ilerleyen aylarda günlük 9 bin seviyelerine yükseltti. Bu süreçte sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü ve özel ihtiyaç sahibi vatandaşlara talep doğrultusunda her öğlen yemek ulaştıran belediye, Mahalle Mutfakları da kurdu. Sayısı 21 noktaya ulaşan Mahalle Mutfaklarında kentin dezavantajlı mahallelerindeki vatandaşlara 3 TL'ye 3 çeşit yemek imkanı sunan Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca da günlük 10 bin seviyelerindeki yemek üretim kapasitesiyle iftar saatlerinde kavurma ve pilavdan oluşan menüleri vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırdı.

14 ayda 1 milyon yemeğe ulaşıldı

Aşhanede pişen yemekler, 2020 Ekim ayında 500 bin vatandaşın karnını doyurmuştu. Büyükşehir Belediyesinin günlük sıcak yemek hizmeti 14 aylık sürecin sonunda bu ay itibariyle 1 milyona ulaştı. Ekipler, içerisinde kavurma ve pilavın bulunduğu 1 milyonuncu yemeği merkez Yenişehir ilçesi Aydınlıkevler Mahallesinde yaşayan Eşiyok çiftine ulaştırdı.

"Arkadaşlarımız, durmadan yemek üretip onların dağıtımını sağlıyor"

Aşhane Sorumlusu Şeyda Esin Ekmen, pandeminin başlamasıyla birlikte yemek üretimini kademeli artırdıklarını belirterek, "Günlük dağıtım yaptığımız kayıtlı vatandaşlarımızın dışında sokağa çıkmayan vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz hizmetle Mahalle Mutfaklarımız ve Ramazan yemekleriyle birlikte bugün 1 milyonuncu kişiye ulaşıyoruz. Bu mutluluk tarif edilemez, çünkü elimizde gün geçtikçe çok daha fazla insana ulaşmanın verdiği bir haz var. Arkadaşlarımız, durmadan yemek üretip onların dağıtımını sağlıyor" dedi.

"Allah belediyemize zarar zeval vermesin"

73 yaşındaki Menşuriye Eşiyok da salgın sürecinde daha da yalnızlaştıklarını ancak Büyükşehir Belediyesinin her öğlen evlerine kadar ulaştırdığı sıcak yemekle yalnızlık hislerinin giderildiğini belirterek, "Allah belediyemize zarar zeval vermesin. Onun yardımıyla ayakta durmaya uğraşıyoruz. İmkan mı var dışarıdan yemek almamıza? İki avuç mercimek çorbası pişiriyoruz, oturup yiyoruz" diye konuştu.

Başkan Vahap Seçer'e de seslenen Eşiyok, "Bizim gibi düşkünleri düşünüyor ya Allah bin kere razı olsun. O olmazsa herhalde biz yaşamazdık, çünkü gelenimiz yok, gidenimiz yok. Bu hastalık yüzünden kimse kimseye gidemiyor. Biz razıyız, Allah da ondan razı olsun. Ona mesajım, ihtiyarlarımıza iyi baksın. Biz ondan memnunuz, Allah da ondan memnun olsun" ifadelerini kullandı.

"Yemeklerden çok memnunuz"

87 yaşındaki Hüsamettin Eşiyok ise 1 milyonuncu yemeği ellerinde tutarken, yaşadığı mutluluğu, "Yemeklerden çok memnunuz. Allah eksiğini göstermesin. Başta başkanımıza teşekkürler ederim, bayramını kutlarım. Yemeğimiz geliyor, tatlımız geliyor" dedi. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, pandemide 1 milyon paket yemek dağıttı
Mersin Büyükşehir Belediyesi, pandemide 1 milyon paket yemek dağıttı
Mersin Büyükşehir Belediyesi, pandemide 1 milyon paket yemek dağıttı
Mersin Büyükşehir Belediyesi, pandemide 1 milyon paket yemek dağıttı
Mersin Büyükşehir Belediyesi, pandemide 1 milyon paket yemek dağıttı
Mersin Büyükşehir Belediyesi, pandemide 1 milyon paket yemek dağıttı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin Büyükşehir Belediyesi, pandemide 1 milyon paket yemek dağıttı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Çin aşısının yeni partisi Türkiye'ye ulaştı Son Dakika: Çin aşısının yeni partisi Türkiye'ye ulaştı 2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı 2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme! Sivassporlu Kayode: Geldik, gördük, fethettik Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme! Sivassporlu Kayode: Geldik, gördük, fethettik Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 491 lira sınırına dayandı Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 491 lira sınırına dayandı Hem suçlu hem güçlü: Takside maskesiz çay içmeye çalıştı, sonrada şoförü tehdit etti! Hem suçlu hem güçlü: Takside maskesiz çay içmeye çalıştı, sonrada şoförü tehdit etti! Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti Koronavirüs salgını hiçe sayıldı! Ucuz tatlı almak için metrelerce kuyruk oluşturdular Koronavirüs salgını hiçe sayıldı! Ucuz tatlı almak için metrelerce kuyruk oluşturdular İsrailli büyükelçiye dilini yutturan soru: İbadet eden insanlara neden plastik mermi sıktınız? İsrailli büyükelçiye dilini yutturan soru: İbadet eden insanlara neden plastik mermi sıktınız?

Son Dakika Haberleri
12:10 Son Dakika: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda can kaybı 43'e, yaralı sayısı ise 296'ya çıktı
11:52 Tek ısırığıyla 10 dakika içinde öldüren yılanlar tarlada görüldü
11:42 Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum
11:39 Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme! Sivassporlu Kayode: Geldik, gördük, fethettik
11:24 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 491 lira sınırına dayandı
11:20 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz
11:08 Dolar güne yükselişle başladı! 8,31'den işlem görüyor
11:07 Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı
10:57 Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok
10:43 Yıkılma tehlikesi olan ahşap köprüde boğaya spor yaptırdı! Görenler tepki gösterdi
Son Dakika: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda can kaybı 43'e, yaralı sayısı ise 296'ya çıktı Son Dakika: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda can kaybı 43'e, yaralı sayısı ise 296'ya çıktı         
12:10
Tek ısırığıyla 10 dakika içinde öldüren yılanlar tarlada görüldü Tek ısırığıyla 10 dakika içinde öldüren yılanlar tarlada görüldü         
11:53
Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum         
11:43
8 yaşındaki kardeşini ormanda 27 yerinden bıçakladı, yaşananları hatırlamadığını söyledi 8 yaşındaki kardeşini ormanda 27 yerinden bıçakladı, yaşananları hatırlamadığını söyledi         
11:36
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz         
11:21
Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı         
11:07
Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok         
10:57
Burak Sergen'den müjdeli haber geldi: Taburcu olması bekleniyor Burak Sergen'den müjdeli haber geldi: Taburcu olması bekleniyor         
09:47
157 bin liralık emeklilik ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı! 157 bin liralık emeklilik ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı!         
09:35
Bakan Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa saldırılarına sert tepki: Kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor, böyle saldırıların durması gerekiyor Bakan Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa saldırılarına sert tepki: Kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor, böyle saldırıların durması gerekiyor         
09:28
Arda Turan'dan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın Arda Turan'dan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın "Bana sinir oluyor musun?" sorusuna güldüren cevap: Sen adamı çürütürsün         
09:27
İsrail, Lid'de kontrolü tamamen yitirdi! Kentte OHAL ilan edildi İsrail, Lid'de kontrolü tamamen yitirdi! Kentte OHAL ilan edildi         
09:19
13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor 13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor         
09:03
Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum         
08:30
Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada kazan kaldırdı! Emre Belözoğlu'na ateş püskürdüler Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada kazan kaldırdı! Emre Belözoğlu'na ateş püskürdüler         
00:19
Ormanda asılı bulunan ikilinin yan yana gömülme vasiyetleri yerine getirilmedi Ormanda asılı bulunan ikilinin yan yana gömülme vasiyetleri yerine getirilmedi         
18:57
Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2021 12:16:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin Büyükşehir Belediyesi, pandemide 1 milyon paket yemek dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement