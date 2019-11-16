Son Dakika Haberleri: Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli, işaret dilini öğreniyor
Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli, işaret dilini öğreniyor - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli, işaret dilini öğreniyor

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlarla daha kolay iletişim kurulabilmesini sağlamak amacıyla personeline işaret dili eğitimi veriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli, işaret dilini öğreniyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlarla daha kolay iletişim kurulabilmesini sağlamak amacıyla personeline işaret dili eğitimi veriyor.


Hizmet içi eğitim çalışmalarını aralıksız sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara daha kolay ulaşabilmek amacıyla çalışanlarına işaret dili eğitimi vermeye başladı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitimi, Türk işaret dili yeminli tercümanı Esra Alkan veriyor. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı eğitim salonunda gerçekleştiren eğitim kapsamında personel, haftada iki gün ikişer saat olmak üzere 1 ay boyunca eğitim alacak.


"Engelsiz Mersin" hedefi çerçevesinde geçen aylarda üç gruba işaret dili eğitimi verilmişti. Eğitim almaya yeni başlayan grup da eğitim sonunda işitme engeli olan vatandaşlarla temel seviyede iletişim kurabilecek.


Personel, işaret dili alfabesi ve rakamlarını öğrendi


Eğitime, işitme engeli ile ilgili sunumla başlayan Esra Alkan, "işitme engelli kime denir, ülkemizde işitme engeli, işaret dili genel özellikleri, Türk işaret dili tarihçesi, Türk işaret dili yanlışları" konularında bilgilendirme yaptı. İşaret dili alfabesini tanıtan Alkan, personele, kendi adlarını işaret dilinde göstermeyi öğretti. Katılımcılar da kendi aralarında işaret dili ile anlaşma pratiği yaptı. Eğitim, işaret dili rakamları ile devam etti.


Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, işaret dili eğitimlerinin yanı sıra işaret dilini kullanarak işitme engelli vatandaşlara "Görüntülü Destek Hattı" hizmeti sunulduğu da belirtildi. - MERSİN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:45 Kaynak: İHA
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