Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarına siper oldu - Son Dakika
Son Dakika Genel Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarına siper oldu - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarına siper oldu

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarına siper oldu Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ile ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarına korunma önlemlerinden konaklamaya, ulaşımdan yemeğe kadar birçok alanda destek sunuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarına siper oldu

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ile ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarına korunma önlemlerinden konaklamaya, ulaşımdan yemeğe kadar birçok alanda destek sunuyor.

Tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkisini giderek artıran korona virüs ile mücadelenin en ön saflarında çalışan sağlık personelinin hayatını bir nebze de olsa kolaylaştırmak için Mersin Büyükşehir Belediyesi özel sosyal destekler geliştirdi. Bu kapsamda, ücretsiz konaklamadan ücretsiz servise, yemek ikramından maske desteğine kadar birçok destek sağlık çalışanlarına sunuluyor. Bu alanda yapılacak çalışmalar, sağlık örgütlerinin görüşler, öneri ve uyarıları dikkate alınarak yapılıyor.

Ailesinin yanında kalmak istemeyen sağlıkçılar belediyenin tesisinde kalıyor

Korona virüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarının en büyük endişesi, virüsün kendilerine bulaşması ve bu şekilde ailelerini riske atmak. Büyükşehir Belediyesi, bu tür riskler yaşayan sağlık çalışanlarının endişelerini en aza indirmek adına harekete geçti. Sağlık çalışanlarına tek başlarına konaklayabilmeleri için Macit Özcan Spor Kompleksi'ndeki 156 yataklı tesis tahsis edildi. Tesis, yüzde 70 doluluk oranıyla hizmet vermeye başladı.Tek kişilik odalarda kalan sağlık çalışanlarının günlük 3 öğün yemek, çamaşır yıkama ve ütüleme gibi ihtiyaçları eksiksiz ve ücretsiz bir şekilde sağlanıyor. Tesisin dezenfeksiyonuna ve temizliğine büyük özen gösterilirken, sağlık çalışanlarının sağlık merkezlerine ulaşımını ise Büyükşehir Belediyesi'nin servis araçları sağlıyor.

Aile Sağlığı Merkezlerine servis hizmeti

Mersin Büyükşehir Belediyesi, salgın sürecinin hemen başında, belediye otobüslerinin sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak hizmet vereceğini duyurmuştu. Belediye otobüslerinden tüm sağlıkçılar ücretsiz olarak faydalanırken, eczacılar ve eczacı personelleri de bu haktan faydalanmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi, ayrıca Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına, talepleri halinde ücretsiz servis ve yemek hizmeti sunuyor. Şu ana kadar 4 Aile Sağlığı Merkezi'nin çalışanları bu destekten faydalanmak için başvuruda bulundu.

Cerrahi maske desteği verilecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu süreçte sağlık çalışanlarına vereceği desteklerden biri de cerrahi maske dağıtımı olacak. Büyükşehir Belediyesi ayrıca sağlık çalışanlarının özel araçlarına park yeri konusunda kolaylık sağlayacağını da sağlık örgütleri aracılığıyla sağlık çalışanlarına duyurdu.

Halk sağlığı uzmanları danışmanlık yapacak

Korona virüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında uzmanların görüş ve önerilerini alan Mersin Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında yaptığı dezenfekte çalışmalarını halk sağlığı uzmanlarının görüşleri çerçevesinde gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi, Kriz Merkezi'nde danışmanlık hizmeti verecek halk sağlığı uzmanı hekimlerin görevlendirilmesi konusunda da Mersin Tabip Odası'ndan talepte bulundu.

Hastane hizmeti verebilecek tesis hazır

Mersin Büyükşehir Belediyesi, salgın sürecinde talep eden hastaneler için ön muayene çadırları kurmaya da başladı. İhtiyaç duyulması halinde Sahra Hastanesi oluşturacak alanları tespit eden ve hazırlıklarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, hastane hizmeti verebilecek 100 yataklı tesisi de hazır hale getirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarına siper oldu

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Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 02:34 Kaynak: İHA

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